С Мэттом Дэймоном и Беном Аффлеком: вышел первый трейлер фильма о кроссовках Nike

Amazon представил первый трейлер фильма Air, который расскажет о сотрудничестве известного спортивного бренда Nike с баскетболистом Майклом Джорданом. Премьера фильма ожидается 5 апреля 2023 года.

В ноябре 2022 года Бен Аффлек и Мэтт Дэймон создали продюсерскую компанию Artists Equity. Картина Air стала первым их проектом.

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Вышел первый трейлер фильма Air о кроссовках Nike

Сюжет фильма разворачивается в 1980-х годах, когда спортивный бренд Nike являлся самой популярной компанией в США по продаже обуви. В это время она пыталась подписать контракт с Майклом Джорданом. В центре истории – Сонни Ваккаро, самый известный в Nike менеджер по спортивному маркетингу.

Создатели утверждают, что самого персонажа Джордана в картине не будет, но он "будет незримо присутствовать там в качестве масштабной мифической фигуры".

Главные роли в фильме исполнили Мэтт Дэймон и сам Бен Аффлек. В ленте снимется также Виола Дэвис, недавно сыгравшая в картине "Королева-воин". Она исполнит роль матери баскетболиста. Она стала важной фигурой в подписании контракта между Джорданом и Nike. Кроме них, роли исполнят:

Джейсон Бейтман ("Озарк");

Крис Мессина ("Острые предметы");

Крис Такер ("Час пик");

Густаф Скарсгард ("Викинги");

Джулиус Теннон ("Королева-воин").

Известно, что бренд Air Jordan выпустил свою первую красно-черную пару кроссовок в 1985 году. Она была разработана совместно с Nike. Предполагалось, что за первые 4 года бренд сможет заработать почти 3 миллиона долларов. Однако сложилось все гораздо лучше – Air Jordan заработал почти 130 миллионов. А вот за последние пять лет марка принесла Nike 19 миллиардов долларов.