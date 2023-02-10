У листопаді 2022 року Бен Аффлек та Метт Деймон створили продюсерську компанію Artists Equity. Картина Air стала першим їхнім проєктом.

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Вийшов перший трейлер фільму Air про кросівки Nike

Сюжет фільму розгортається у 1980-х роках, коли спортивний бренд Nike був найпопулярнішою компанією у США з продажу взуття. Саме тоді вона намагалася підписати контракт з Майклом Джорданом. У центрі історії – Сонні Ваккаро, найвідоміший в Nike менеджер зі спортивного маркетингу.

Творці стверджують, що самого персонажа Джордана у картині не буде, але він "буде незримо присутнім там у якості масштабної міфічної фігури".

Головні ролі у фільмі виконали Метт Деймон та сам Бен Аффлек. У стрічці зніметься також Віола Девіс, яка нещодавно зіграла в картині "Королева-воїн". Вона виконає роль матері баскетболіста. Вона стала важливою фігурою у підписанні контракту між Джорданом та Nike. Окрім них, ролі виконають:

Джейсон Бейтман ("Озарк");

Кріс Мессіна ("Гострі предмети");

Кріс Такер ("Година пік");

Густаф Скарсгард ("Вікінги");

Джуліус Теннон ("Королева-воїн").

Відомо, що бренд Air Jordan випустив свою першу червоно-чорну пару кросівок у 1985 році. Вона була розроблена спільно з Nike. Передбачали, що за перші 4 роки бренд зможе заробити майже 3 мільйони доларів. Проте, склалося все набагато краще – Air Jordan заробив майже 130 мільйонів. А ось за останні 5 років марка принесла Nike 19 мільярдів доларів.