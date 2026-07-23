Не скрывает своей слабости: Бен Аффлек признался, что обожает есть

Если вам казалось, что голливудские звезды питаются исключительно органическими смузи, авокадо-тостами и воздухом из Беверли-Хиллз, у Бена Аффлека для вас есть новость.

Как сообщает People, лауреат "Оскара" честно признался, что регулярно бывает в McDonald's. Неожиданное признание прозвучало во время шоу "Кто хочет стать миллионером?", где Аффлек вместе с чемпионом Jeopardy! Джейми Дингом боролся за миллион долларов на благотворительность.



Бен Аффлек на шоу "Кто хочет стать миллионером?" / Фото Disney/Eric McCandless



Во время игры участникам задали вопрос о меню McDonald's: в каком сэндвиче по умолчанию подают только половину ломтика сыра.

Именно тогда актер без колебаний заявил:

"Я очень часто ем в McDonald's. Очень часто. Постоянно".

После такого признания ведущий и зрители, наверное, ожидали, что Аффлек без проблем назовет правильный ответ. Но все оказалось не так просто.

Несмотря на любовь к фаст-фуду, актер и его напарник не были уверены в ответе и решили воспользоваться помощью зала. В итоге правильным вариантом оказался Filet-O-Fish, и команда заработала 32 тысячи долларов.



Так что даже если ты голливудская звезда, лауреат "Оскара" и частый гость McDonald's, это еще не гарантирует, что ты знаешь все особенности меню. По крайней мере, теперь поклонники точно знают: Бен Аффлек не из тех знаменитостей, которые только фотографируются с картошкой фри. Он действительно любит фастфуд – и даже не пытается это скрывать.

Не забудьте посмотреть этот фильм с Беном Аффлеком.