Бенедикт Камбербетч выразил желание приютить в своем доме украинских беженцев

Британский актер Бенедикт Камбербетч, уже неоднократно выражавший поддержку Украине и украинцам, в очередной раз отреагировал на ужасную войну развязанную Россией. В этот раз актер продемонстрировал готовность принять в своем доме беженцев из Украины.

Об этом Камбербетч рассказал в интервью журналистам во время проходившей в Лондоне церемонии вручения кинопремии BAFTA.

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Каждый должен делать все, что может. Сейчас рекордное количество людей вызвалось добровольно принять у себя дома беженцев. Я тоже хочу приобщиться к этому,

– рассказал актер.

Поддержка Украины

Камбербетч продолжает активно поддерживать Украину. На премии BAFTA, например, у актера был прикреплен к пиджаку желто-голубой значок.

До этого он появился на сцене фестиваля 37-го ежегодного Международного кинофестиваля в Санта-Барбаре с украинским флагом в знак солидарности с Украиной.

Кроме того, Камбербетч призвал людей собирать деньги в помощь пострадавшим и влиять на политиков.

Нам всем нужно делать больше, чем просто носить значки. Надо жертвовать деньги, надо давить на наших политиков, чтобы они создавали здесь безопасную гавань для страдающих людей.

– подчеркнул Камбербетч.

Стоит отметить, что правительство Великобритании объявило о старте программы, направленной на помощь гражданам и организациям, организующим приюты для украинских беженцев.