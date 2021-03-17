Бенедикт Камбербэтч сыграет в драме Колина Треворра "Военный маг". Сериал основан на одноименной книге Дэвида Фишера.

Адаптацией сценария займется Николас Мариани. Стоит заметить, что опыт у него не слишком большой, хоть е го карьера началась в 2004 году.

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Сериал "Военный маг": сюжет

В основе сюжета история об иллюзионисте Джаспера Маскелине. Во время Второй мировой войны он присоединился к британской армии, чтобы помочь с камуфляжем важных объектов.

Волшебник считал себя очень полезным для армии. Но оказалось, что его просто использовали для прикрытия реальных изобретателей камуфляжа.

И хотя преимущественно Маскелин развлекал военных фокусами, это не помешало ему написать книгу о своих приключениях и помощи армии в победе над нацистами.

Фишер рассказывает в книге о международном магическом сообществе, куда входили иллюзионисты из Африки, Европы и Ближнего Востока.

И хотя историки утверждают, что такого подразделения никогда не существовало, кто знает, возможно, камуфляж таки сработал?

И пока процесс создания картины еще продолжается, мы можем вспомнить роль Бенедикта Камбербэтча в "Доктор Стрэндж", где он также сыграл мага.

Фильм "Доктор Стрэндж": смотреть трейлер