Компания Marvel представила новую, ЛГБТ-версию Капитана Америки. Новый персонаж несколько отличается от других кепов. В первую очередь своей идеологией.

Нового Капитана Америку зовут Аарон Фишер. Его покажут в будущей серии комиксов "Соединенные Штаты Капитана Америки".

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Аарон вдохновленный героями квир-сообщества: активистами, лидерами и обычными людьми, которые стремятся к лучшей жизни. Он выступает за угнетенных и забытых. Я надеюсь, что его дебютная история найдет отклик у читателей и поможет вдохновить следующее поколение героев,

– сказал один из авторов комикса Джошуа Трухильо.



ЛГБТ-версия Капитана Америки / Фото ComicBook

Художник Ян Базальдуа поблагодарил редакторов комикса Алану Смита и Джошуа Трухильо за то, что они попросили его создать Аарона. Ян трансгендер и для него очень важно то, что он имеет возможность работать над ЛГБТ персонажем. Художник надеется, что людям понравится конечный результат.

Я счастлив, что могу представить открытого гея, который увлекается Капитаном Америкой и борется со злом, чтобы помочь тем, кто почти невидимый для общества. Пока я рисовал его, я подумал, ну, Кэп борется с суперсильными существами и почти всегда спасает мир, но Аарон помогает тем, кто идет один по улице, с проблемами, с которыми сталкивается каждый день,

– рассказал он.

ЛГБТ-версия Капитана Америки / Фото ComicBook

"Соединенные Штаты Капитана Америки": сюжет комикса

В основе истории – 4 героя, которые в прошлом были Капитаном Америкой: Стив Роджерс, Баки Барнс, Сэм Уилсон и Джон Уокер. Герои отправляются в путешествие, чтобы найти украденный щит Кэпа. Во время своего путешествия они встречают местных героев, которые стали Капитаном Америкой в ​​своих сообществах. Сначала они знакомятся с Аароном Фишером.