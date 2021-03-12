Після фіналу серіалу "ВандаВіжн" шанувальників турбують певні нюанси, які не розкрилися в першому сезоні серіалу. Одне з основних питань – куди подівся Білий Віжн, адже всі розраховували, що він стане пліч-о-пліч з Вандою.

За словами шоураннерки серіалу Жак Шеффер, на це була своя причина. Адже все зводилося до стосунків Білого Віжна і Ванди. Тобто до їхньої відсутності.

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Вона однією цитатою розклала по поличках, чому у "ВандаВіжн" нам не показали, що трапилося з Білим Віжном після того, як оригінальний Віжн передав йому усі дані.

Тому що це не її (Ванди – 24 канал) хлопець. Це не той чоловік, від якого у неї були діти. Це не той, хто був з нею у світі ситкомів. Це не той, з ким вона попрощалася в Ваканді. Це просто тіло і дані. Тому переді мною не було мети розповісти, куди він подівся, тож я фокусувалася на основній історії,

– пояснила Жак Шеффер.

Камео в серіалі "ВандаВіжн": як Пол Беттані всіх обхитрував

У лютому Пол Беттані, який грає Віжна в кіновсесвіті Marvel, заявив, що глядачів серіалу чекає захопливе камео. Тоді він не уточнив, про кого йде мова, але був дуже радий. Фанати одразу почали будувати теорії. Дехто думав, що у серіалі з'явиться Доктор Стрендж, а дехто, що Альтрон. Звісно, були й інші припущення.

Прямо перед виходом фінального епізоду "ВандаВіжн" Беттані зізнався, що його слова про камео були невдалим жартом. Тому що виявилося, що він говорив про самого себе. Лише в трішки іншій ролі.

Тим самим камео була біла версія Віжна. Таки чином сценаристи знайшли простий спосіб, як залишити Пола Беттані в кіновсесвіті Marvel.

Серіал "ВандаВіжн": сюжет

Події розвиваються після фільму "Месники: Завершення". Ванда Максимова та Віжн живуть досить ідеальним заміським життям у місті Веств'ю, що у штаті Нью-Джерсі. Але згодом стає зрозуміло, що щось пішло не так. Інакше чому кожен епізод їхнього життя перескакує в наступне десятиліття, нагадуючи при цьому різноманітні епохи серіалів.

Серіал "ВандаВіжн": дивіться трейлер