После финала сериала "ВандаВижн" поклонников беспокоят определенные нюансы, которые не раскрылись в первом сезоне сериала. Один из основных вопросов – куда делся Белый Вижн, ведь все рассчитывали, что он станет бок о бок с Вандой.

По словам шоураннерки сериала Жак Шеффер, на это была своя причина. Ведь все сводилось к отношениям Белого Вижна и Ванды. То есть к их отсутствию.

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Она одной цитатой разложила по полочкам, почему в "ВандаВижн" нам не показали, что случилось с Белым Вижн после того, как оригинальный Вижн передал ему все данные.

Потому что это не ее (Ванды – 24 канал) парень. Это не тот человек, от которого у нее были дети. Это не тот, кто был с ней в мире ситкомов. Это не тот, с кем она попрощалась в Ваканде. Это просто тело и данные. Поэтому передо мной не было цели рассказать, куда он делся, и я фокусировалась на основной истории,

– объяснила Жак Шеффер.

Камео в сериале "ВандаВижн": как Пол Беттани всех обхитрил

В феврале Пол Беттани, который играет Вижна в киновселенной Marvel, заявил, что зрителей сериала ждет увлекательное камео. Тогда он не уточнил, о ком идет речь, но был очень рад. Фанаты сразу начали строить теории. Некоторые думали, что в сериале появится Доктор Стрэндж, а некоторые, что Альтрон. Конечно, были и другие предположения.

Прямо перед выходом финального эпизода "ВандаВижн" Беттани признался, что его слова о камео были неудачной шуткой. Потому что оказалось, что он говорил о самом себе. Только в немного другой роли.

Тем самым камео была белая версия Вижна. Таки образом сценаристы нашли простой способ, как оставить Пола Беттани в киновселенной Marvel.

Сериал "ВандаВижн": сюжет

События развиваются после фильма "Мстители: Финал". Ванда Максимова и Вижн живут достаточно идеальной загородной жизнью в городе Вествью, штат Нью-Джерси. Но со временем становится понятно, что что-то пошло не так. Иначе почему каждый эпизод их жизни перескакивает в следующее десятилетие, напоминая при этом различные эпохи сериалов.