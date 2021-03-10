Смелые планы Disney: "Черная вдова" выйдет только в кинотеатрах, премьера – скоро
Прокат ожидаемых лент в кинотеатрах от Marvel Studios во время пандемии постоянно отстрачивали. Не исключением стала и "Черная Вдова", которую мир должен был увидеть еще год назад.
Источник:Deadline
10 марта состоялось ежегодное собрание акционеров компании Walt Disney. Среди тем обсуждения была и "Черная вдова".
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Решение по этому вопросу сообщил генеральный директор Disney Боб Чапек. Он заверил, что ожидания того стоят.
Мы действительно взволнованы полным списком фильмов, которые у нас есть в наличии. Следующим шагом станет "Черная вдова", которую отправляют в кинотеатры с 7 мая,
– заявил он.
Таким образом Disney не будет откладывать показ фильма в кинотеатрах, и исключает возможность показа с помощью Disney +.
Похоже, Disney много ставит на показ фильма в кинотеатрах. Возможно, такое решение условлено началом вакцинации против COVID-19, открытием кинотеатров с мерами безопасности и ожидаемым приростом посетителей.
Фильм "Черная вдова": смотрите трейлер
"Черная вдова": сюжет фильма
- "Черная вдова" – будущий американский супергеройский фильм, основанный на комиксах издательства Marvel Comics о супергероине Черной вдове. Фильм станет 24 лентой в рамках киновселенной Marvel и первой лентой четвертой фазы.
- Картина рассказывает историю после событий фильма "Первый мститель: Противостояние", где Наташа Романова (Черная вдова) оказывается одна и вынуждена противостоять своему прошлому.
- Премьера ленты в кинотеатрах на территории Украины состоится 6 мая 2021 года, а в США – 7 мая.
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