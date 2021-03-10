Прокат ожидаемых лент в кинотеатрах от Marvel Studios во время пандемии постоянно отстрачивали. Не исключением стала и "Черная Вдова", которую мир должен был увидеть еще год назад.

10 марта состоялось ежегодное собрание акционеров компании Walt Disney. Среди тем обсуждения была и "Черная вдова".

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Решение по этому вопросу сообщил генеральный директор Disney Боб Чапек. Он заверил, что ожидания того стоят.

Мы действительно взволнованы полным списком фильмов, которые у нас есть в наличии. Следующим шагом станет "Черная вдова", которую отправляют в кинотеатры с 7 мая,

– заявил он.

Таким образом Disney не будет откладывать показ фильма в кинотеатрах, и исключает возможность показа с помощью Disney +.

Похоже, Disney много ставит на показ фильма в кинотеатрах. Возможно, такое решение условлено началом вакцинации против COVID-19, открытием кинотеатров с мерами безопасности и ожидаемым приростом посетителей.

Фильм "Черная вдова": смотрите трейлер

"Черная вдова": сюжет фильма