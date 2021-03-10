Сміливі плани Disney: "Чорна вдова" йтиме лише у кінотеатрах, прем'єра – скоро
Прокат очікуваних стрічок в кінотеатрах від Marvel Studios під час пандемії постійно відтерміновували. Не виключенням стала й "Чорна вдова", яку світ мав побачити ще рік тому.
Джерело:Deadline
10 березня відбулось щорічне зібрання акціонерів компанії Walt Disney. Серед тем обговорення була й "Чорна вдова.
До теми Marvel повертає легендарних Людей Ікс
Рішення з цього питання повідомив генеральний директор Disney Боб Чапек. Він запевнив, що очікування того варті.
Ми дійсно схвильовані повним списком фільмів, які у нас є в наявності. Наступним кроком стане "Чорна вдова", яку відправляють в кінотеатри з 7 травня,
– заявив він.
Таким чином Disney не відтерміновують показ фільму у кінотеатрах та виключають можливість показу за допомогою Disney+.
Схоже, Disney багато ставить на показ фільму в кінотеатрах. Можливо, таке рішення умовлено початком вакцинації проти COVID-19, відкриттям кінотеатрів з заходами безпеки та очікуваним приростом відвідувачів.
Фільм "Чорна вдова": дивіться трейлер
"Чорна вдова": сюжет фільму
- "Чорна вдова" – майбутній американський супергеройський фільм, заснований на коміксах видавництва Marvel Comics про супергероїню Чорну вдову. Фільм стане 24 стрічкою в рамках кіновсесвіту Marvel і першою стрічкою четвертої фази.
- Картина розповідає історію після подій стрічки "Перший месник: Протистояння", де Наташа Романова (Чорна вдова) опиняється одна і змушена протистояти своєму минулому.
- Прем'єра стрічки у кінотеатрах на території України відбудеться 6 травня 2021 року, а у США – 7 травня.
Поділитися новиною