Прокат очікуваних стрічок в кінотеатрах від Marvel Studios під час пандемії постійно відтерміновували. Не виключенням стала й "Чорна вдова", яку світ мав побачити ще рік тому.

10 березня відбулось щорічне зібрання акціонерів компанії Walt Disney. Серед тем обговорення була й "Чорна вдова.

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Рішення з цього питання повідомив генеральний директор Disney Боб Чапек. Він запевнив, що очікування того варті.

Ми дійсно схвильовані повним списком фільмів, які у нас є в наявності. Наступним кроком стане "Чорна вдова", яку відправляють в кінотеатри з 7 травня,

– заявив він.

Таким чином Disney не відтерміновують показ фільму у кінотеатрах та виключають можливість показу за допомогою Disney+.

Схоже, Disney багато ставить на показ фільму в кінотеатрах. Можливо, таке рішення умовлено початком вакцинації проти COVID-19, відкриттям кінотеатрів з заходами безпеки та очікуваним приростом відвідувачів.

Фільм "Чорна вдова": дивіться трейлер

"Чорна вдова": сюжет фільму