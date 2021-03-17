Компанія Marvel представила нову, ЛГБТ-версію Капітана Америки. Новий персонаж дещо відрізняється від інших Кепів. Насамперед своєю ідеологією.

Нового Капітана Америку звуть Аарон Фішер. Його покажуть у майбутній серії коміксів "Сполучені Штати Капітана Америки".

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Аарон натхненний героями квір-спільноти: активістами, лідерами й звичайними людьми, які прагнуть до кращого життя. Він виступає за пригноблених і забутих. Я сподіваюся, що його дебютна історія знайде відгук у читачів і допоможе надихнути наступне покоління героїв,

– сказав один з авторів коміксу Джошуа Трухільо.



ЛГБТ-версія Капітана Америки / Фото ComicBook

Художник Ян Базальдуа подякував редакторам коміксу Алану Сміту і Джошуа Трухільо за те, що вони попросили його створити Аарона. Ян трансгендер і для нього дуже важливо те, що він має змогу працювати над ЛГБТ- персонажем. Художник сподівається, що людям сподобається кінцевий результат.

Я щасливий, що можу уявити відкритого гея, який захоплюється Капітаном Америкою і бореться зі злом, щоб допомогти тим, хто майже невидимий для суспільства. Поки я малював його, я подумав, ну, Кеп бореться з суперсильними істотами й майже завжди рятує світ, але Аарон допомагає тим, хто йде один по вулиці, з проблемами, з якими стикається щодня,

– розповів він.

ЛГБТ-версія Капітана Америки / Фото ComicBook

"Сполучені Штати Капітана Америки": сюжет коміксу

В основі розповіді – 4 героя, які в минулому були Капітаном Америкою: Стів Роджерс, Бакі Барнс, Сем Вілсон і Джон Уокер. Герої відправляються в подорож, аби знайти вкрадений щит Кепа. Під час своєї мандрівки вони зустрічають місцевих героїв, які стали Капітаном Америкою у своїх спільнотах. Спершу вони знайомляться з Аароном Фішером.

Так, це лише перший Капітан Америка, який дебютував у цій серії коміксів. У кожному новому випуску буде представлений ще один новий Капітан Америка.