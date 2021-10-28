Бенедикт Камберфбетч и Клэр Фой рассказали о байопике "Кошачьи миры Луиса Уэйна"

В ноябре в украинский прокат выходит лента британского постановщика Вилла Шарпа "Кошачьи миры Луиса Вейна" – яркий байопик об одном из самых ярких и самых эксцентричных деятелей Викторианской Англии. Редакция Кино 24 получила ответы на вопросы о новом проекте и узнала интересные детали сюжета.

Художник-аристократ Луис Уэйн прославился тем, что на своих картинах воспевал практически на эксклюзивной основе котиков – и, конечно, в этом опередил свое время, не только введя котов "в моду", но и невероятно точно определил эпоху мемов.

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"Кошачьи миры Луиса Уэйна" – это не только дань таланту Луиса Уэйна и его прекрасной истории любви к своей жене и искусства. Еще это полноценное воплощение огромного таланта другого британца – Бенедикта Камбербэтча, который не только сыграл Вейна с невероятной самоотверженностью, но и помог осуществиться этому проекту в целом, взяв на себя обязанности продюсера.

Нам удалось задать несколько вопросов Бенедикту Камбербэтчу и его партнерше по фильму, звезде сериала "Корона" Клер Фой об их новый проект, что вылилось в очаровательную разговор не просто коллег, а двух давних друзей.

Интервью с Бенедиктом Камбербэтчем и Клэр Фой

Мир давно принял любовь Бенедикта Камбербэтча к эксцентричным гениям. А вас, Клэр, что привлекло к этому фильму?

Клэр Фой: Мы с Бенедиктом очень давно знакомы, я его обожаю, как обожают все, кто с ним работал. Поэтому когда от него пришло письмо про этот проект – пришлось открыть и прочитать (Смеется) . Дело в том, что я брала сознательный творческий отпуск, строила планы, а тут имейл Бена со словами, что под меня подстроятся. И как тут можно отказать?

Бенедикт Камбербэтч: Помню-помню: "Ты отлично проведешь время, а потом все равно поедешь в свой летний отпуск". Хорошая продюсерская работа! (Смеется.)

Клэр Фой: Не отрицаю! Ну, и я пошла читать сценарий – и прониклась историей, она меня просто не стала. И моя героиня Эмили, и историей Луиса Уэйна в целом. Я быстро поняла, что Бенедикт увидел в этом проекте – "Кошачьи миры Луиса Уэйна" не просто интересные, а позитивно влиять на зрителей. Напомнить им не только о замечательном художнике, но и том, как мир даже в самые суровые времена - достоин нашей любви. Затем я познакомилась с Уиллом Шарпом, посмотрела его авторский сериал "Флауэрсы" – и поняла, что он наверняка снимет эту историю ярко и оригинально. В общем, какая уж там усталость - такой проект нельзя пропускать. Когда твоя работа – это такие удивительные проекты, как "Кошачьи миры Луиса Уэйна", отдохнуть можно и потом.

Бенедикт Камбербэтч и Клэр Фой / Фото пресс-службы фильма

Бенедикт Камбербэтч: Не переживайте за Клэр, она успела в отпуск!

Клэр Фой: Да, Бен был абсолютно прав – успела все.

"Кошачьи миры" получились необычным байопиком про Викторианскую эпоху. Вышло очень яркое и стилизованное кино. Так и было задумано?

Бенедикт Камбербэтч: В целом – да, как и я изначально соглашался на то видение, включающее Уилл. Резкие, яркие цвета, камера, которая подчеркивает состояние ума Луиса Уэйна, – все это было задумано с самого начала. В этой и была идея - добиться субъективности, попробовать показать мир, каким его видел Луис, сквозь призму его искусства. Для нас такой режиссерский замысел оказался находкой – мы поэтому Уилла и наняли. Что меня, возможно, удивило – это то, что добивались таким эффектом, в основном аналоговыми средствами, не компьютерной графикой. Многое было по-настоящему. Каюта, которую затапливает в воображении героя, затапливалась водой по-настоящему. С котами мы работали настоящими, в конце концов (Улыбается). Поэтому кое-где я все-таки удивлялся, это, конечно, было совсем не то же, что играть в фильме Marvel на фоне зеленого экрана – и потом уже в кино видеть, как выглядят те мячики на палках, которые на съемочной площадке исполняли роль будущих CGI-монстров.

Клэр Фой: Уфф, это, наверное, чертовски тяжело.

Бенедикт Камбербэтч: Да нет, это довольно весело. Такая чистая актерская игра - включаешь воображение, и вперед. Другая степень концентрации.

Кстати Звезда "Короны" и Бенедикт Кембербетч в первом трейлере фильма "Кошачьи миры Луиса Уэйна"

Клэр Фой: А я вот, в отличие от Бена, понятия не имеют, как "Миры Луиса Уэйна" будут выглядеть. Ну то есть видишь, что Уилл вдруг снимает через калейдоскоп, и думаешь: "Ого, интересно!"

Бенедикт Камбербэтч: Да, мы задействовали призмы еще самые разные, чтобы исказить изображение немного.

Клэр Фой: Вот-вот! Нет, конечно, когда стиль фильма такой ... выразительный, то им заражается вся группа. Все на площадке работают на то, чтобы его воплотить – в каждом кадре, каждой сцене.

Клер Фой / Фото пресс-службы фильма

Бенедикт Камбербэтч: Вот, кстати, хороший пример. Помнишь сцену, где Луис и Эмили сидят на скамейке и смотрят на пруд – и он говорит: "Я его чувствую. Ты чувствуешь? Это электричество?" Мы видим их со спины, и цвета вдруг становятся красочнее, как перемещая героев на картину Луиса. Вот таких ощущений, такого эффекта фильм и пытается добиваться, и мы это знали.

Клэр Фой: В то же время, играть в кино, ты стараешься не думать, что играешь в кино – иначе как можно играть в кино? Стремишься поверить в вымышленный мир вокруг тебя. А иначе ты не сможешь убедить зрителя.

Вы уже снимались вместе — десять лет назад вышла драма "Разрушители".

Бенедикт Камбербэтч: Именно так. С годовщиной нас! (Смеется).

Заметили изменения в работе друг друга?

Бенедикт Камбербэтч: Я уже тогда знал, что Клэр – блестящая актриса, и потом только ждал, когда же весь мир это заметит. Поэтому, конечно, горжусь ее успехом, абсолютно, полностью заслуженным. Всегда так приятно, когда видишь, насколько твои друзья талантливы, и понимаешь, что их слава – это только вопрос времени. Так что, конечно, было счастьем поработать с ней снова – не только как с хорошей подругой, но и как с одной из наилучших нашего времени. Что было нового? Она намного более уверена в себе и расслаблена ...

Кадр из фильма "Кошачьи миры Луиса Вейна" / Фото пресс-службы фильма

Клэр Фой: Морщинок у меня на лице стало больше, вот что нового. (Смеется.)

Бенедикт Камбербэтч: О, нет! Ну какие еще морщинки, я ничего не замечаю.

Клэр Фой: Это не значит, что их нет!

Бенедикт Камбербэтч: Мы с тобой уже так давно друг друга знаем и дружим, что я никаких изменений не замечаю. А в чем я убедился еще раз, так это в невероятной, заразительной ироничности Клэр. Она так много и часто шутит на площадке, когда ее сцены отсняты и она уезжает. Мне это, кстати, помогло сыграть тоску Луиса по Эмили – ты отснялась, уехала, и мне тебя не хватало!

Клэр Фой: Да, я тоже прекрасно помню, как первый раз снимались вместе - играли тогда героев с именами Доун и Дэвид в "Разрушителях".

Бенедикт Камбербэтч: Вот это память у тебя!

Бенедикт Камбербэтч / Фото пресс-службы фильма

Клэр Фой: И я отлично помню, как мы тогда обсуждали дальнейшие планы. Я собиралась ехать в Израиль сниматься в "Обещании". Это было сюрреально по-своему. И твои друзья в нем снимаются. Но повторюсь за Беном: что этот момент его славы и успеха вот-вот случится, было очевидно уже тогда. И, конечно же, дальше он только радовал и удивлял меня своими новыми ролями. Он один из самых смелых актеров, которых я знаю, всегда пробовать что-то новое, испытывать себя, исследовать все пределы собственного мастерства и ремесла. А на "Луисе Уэйне" я смогла увидеть, каков Бен еще и в продюсера, сколько любви и страсти он может вложить в проект – а затем и в свою актерскую игру в нем. Я в восторге от того, каким у него получился Луис, какую он придумал ему походку, какие он придумал ему невербальные звуки – какие-то чудесные пыхтелки, бурчалки, мычалки. В общем, вердикт такой: с удовольствием сыграю с Камбербэтчем еще через десять лет.

Бенедикт Камбербэтч: Ах ... Друзья!

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Эмили в фильме убеждает Луиса продолжать писать картины, чтобы таким образом сохранять связь с людьми. А вы каким образом пытаетесь сохранять связь с миром?

Клэр Фой: Ой, я сейчас расплачусь, какой душевный вопрос ...

Бенедикт Камбербэтч: Сижу в соцсетях! Шутка! Для меня нет ничего важного в этом случае, как контакт с чем-то, что заземляет, сбивает пафос. Люблю побыть с ними на природе, более-менее спрятавшись от всего мира. Понимаю, что это звучит как ответ на противоположный заданный вопрос, но я люблю такое затворничество, такую ​​осознанную изоляцию. Нам так много времени в этой профессии приходится проводить с людьми, – что нет ничего лучше, чем находить время бывать без людей. Перезагружаться – чтобы отдохнувшим возвращаться в мир с новыми силами. Особенно сейчас новыми глазами смотришь на друзей, родственников, коллег, которых давно не видел. Ценишь это намного больше.

Бенедикт Камбербэтч и другие герои фильма / Фото пресс-службы фильма

Клэр Фой: Думаю, Бен прав. Мир ведь вообще одинокое место. И так и должно быть: ты рождаешься в одиночестве и умираешь в одиночестве. Так что иногда лучшее и самое важное, что ты можешь сделать, – наладить отношения с тем человеком, который всегда рядом. То есть с самим собой.

Бенедикт Камбербэтч: В этом Эмили и хочет Луиса убедить – что он достаточно силен, чтобы быть в порядке сам по себе, один. Это важно. Что ты можешь черпать силу в себе, в своих переживаниях, в своем искусстве.

Клэр Фой: Конечно. Для того чтобы напоминать об этом, искусство и нужно. Фильмы, книги, картины, поэзия ... Вот, кстати, я во время локдауна с головой в чтении ушла – и обнаружила: боже мой, все эти люди, которые писали прекрасные стихи, так страдали! У всех было разбитое сердце, все переживали сильное одиночество. А потом ухитрялись выразить это состояние в каких-нибудь восьми строчках! И оказывалось, что в мире хватает тех, кто чувствует то же самое.

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