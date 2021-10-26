В интервью The Sunday Times 31-летняя знаменитость рассказала, что за свою 20-летнюю карьеру снялась в небольшом количестве действительно достойных кинокартин. Однако, одними из лучших считает психологические триллеры "Зильс-Мария" 2014 года и "Персональный покупатель" 2016 года.

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Я, наверное, снялась в пяти действительно красивых фильмах с 45 или 50,

– поделилась Стюарт.

"Зильс-Мария"

В центре истории – актерская жизнь молодой героини. Кристен Стюарт стала первой в истории кинопремии Сезар американской актрисой, получившей номинацию за лучшую роль второго плана.

"Зильс-Мария" 2014: смотрите трейлер

"Персональный покупатель"

По сюжету молодая Морин (Кристен Стюарт) живет в Париже и ненавидит свою работу. Она работает персональным покупателем для одной знаменитости. Однако девушка не простая на первый взгляд. Ночью она может общаться с духами. Впоследствии она постоянно получает письма с угрозами и это навсегда меняет жизнь героини.

"Персональный покупатель" 2016: смотрите трейлер

Оба вышеупомянутых фильма критики встретили тепло. По голливудским стандартам они не были кассовыми хитами, но укрепили репутацию Стюарт. Другие фильмы из своего рейтинга актриса не назвала, но можно догадаться, что роль принцессы Дианы в ленте "Спенсер" принесет ей еще большую популярность и гордость. Возможно, эта картина поможет Кристен номинироваться на Оскар.

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Интересно. К съемкам Кристен Стюарт готовилась в течение нескольких месяцев. Актриса призналась, что самым сложным было эмоционально подготовиться к этой роли и научиться говорить с британским акцентом, который был у принцессы Дианы.

"Спенсер" 2021: смотрите трейлер