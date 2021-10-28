Художник-аристократ Луїс Вейн прославився тим, що на своїх картинах оспівував практично на ексклюзивній основі котиків – і, звичайно, у цьому випередив свій час, не лише ввівши котів "в моду", а й неймовірно точно визначив епоху мемів.

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"Котячі світи Луїса Вейна" – це не лише данина таланту Луїса Вейна та його прекрасній історії кохання до своєї дружини та мистецтва. Ще це повноцінне втілення величезного таланту іншого британця – Бенедикта Камбербетча, який не лише зіграв Вейна з неймовірною самовідданістю, а й допоміг здійснитись цьому проєкту загалом, взявши на себе обов'язки продюсера.

Нам вдалося поставити кілька запитань Бенедикту Камбербетчу та його партнерці по фільму, зірці серіалу "Корона" Клер Фой про їх новий проєкт, що вилилося в чарівну розмову не просто колег, а двох давніх друзів.

Інтерв’ю з Бенедиктом Камбербетчем та Клер Фой

Світ давно прийняв любов Бенедикта Камбербетча до ексцентричних геніїв. А вас, Клер, що привабило до цього фільму?

Клер Фой: Ми з Бенедиктом дуже давно знайомі, я його обожнюю, як люблять всі, хто з ним працював. Тому коли від нього надійшов лист про цей проєкт – довелося відкрити та прочитати (Усміхається). Річ у тому, що я брала свідому творчу відпустку, будувала плани, а тут емейл Бена зі словами, що під мене підлаштовуються. І як можна відмовити?

Бенедикт Камбербетч: Пам'ятаю-пам'ятаю: "Ти чудово проведеш час, а потім все одно поїдеш у свою літню відпустку". Гарна продюсерська робота! Усміхається)

Клер Фой: Не заперечую! Ну, і я пішла читати сценарій – та перейнялася історією, вона мене просто не відпускала. І моя героїня Емілі, і історією Луїса Вейна загалом. Я швидко зрозуміла, що Бенедикт побачив у цьому проєкті – "Котячі світи Луїса Вейна" не просто цікаві, а здатні позитивно впливати на глядачів. Нагадати їм не лише про чудового художника, а й про те, як світ навіть у найсуворіші часи – гідний нашої любові. Потім я познайомилася з Віллом Шарпом, подивилася його авторський серіал "Флауерси" і зрозуміла, що він напевно зніме цю історію яскраво та оригінально. Тобто, яка там втома – такий проєкт не можна пропускати. Коли твоя робота – це такі дивовижні проєкти, як "Котячі світи Луїса Вейна", можна відпочити й потім.



Бенедикт Камбербетч та Клер Фой / Фото пресслужби фільму

Бенедикт Камбербетч: Не хвилюйтесь за Клер, вона встигла у відпустку!

Клер Фой: Так, Бен був абсолютно правий – встигла все.

"Котячі світи" вийшли незвичайним байопіком про Вікторіанську епоху. Вийшло дуже яскраве та стилізоване кіно. Такий план був від початку?

Бенедикт Камбербетч: Загалом так, адже мені пощастило бути в курсі всіх рішень щодо стилю ще на рівні роботи над сценарієм і я від початку погоджувався на те бачення, яке запропонував Вілл. Різкі, яскраві кольори, камера, яка на ракурсах і рухах підкреслює стан розуму Луїса Вейна, – усе це було задумано з самого початку. У цьому й була ідея – досягти суб'єктивності, спробувати показати світ, яким його бачив Луїс, крізь призму мистецтва. Для нас такий режисерський задум виявився знахідкою – тому ми Вілла і найняли. Що мене, можливо, здивувало – це те, що домагалися такого ефекту ми переважно аналоговими засобами, не комп'ютерною графікою. Багато чого було по-справжньому. Каюта, яку затоплює в уяві героя, затоплювалася водою по-справжньому. З котами ми працювали справжніми, зрештою (Усміхається). Тому подекуди я таки дивувався, це, звичайно, було зовсім не те саме, що грати у фільмі Marvel на тлі зеленого екрана – і потім уже в кіно бачити, як виглядають ті м'ячики на ціпках, які на знімальному майданчику виконували роль майбутніх CGI-монстрів.

Клер Фой: Уфф, це, напевно, страшенно важко.

Бенедикт Камбербетч: Та ні, це досить весело. Така чиста акторська гра – вмикаєш уяву, і вперед. Інший ступінь концентрації.

До речі Зірка "Корони" та Бенедикт Кембербетч у першому трейлері фільму "Котячі світи Луїса Уейна"

Клер Фой: А я ось, на відміну від Бена, уявлення не мала, як "Світи Луїса Вейна" виглядатимуть. Ну, то бачиш, що Вілл раптом знімає через калейдоскоп, і думаєш: "Ого, цікаво!".

Бенедикт Камбербетч: Так, ми залучили призми ще різні, щоб змінити трошки стандартне зображення.

Клер Фой: Ось-ось! Ні, звичайно, коли стиль фільму такий... виразний, то ним заражається вся група. Усі на майданчику працюють на те, щоб його втілити – у кожному кадрі, кожній сцені.



Клер Фой / Фото пресслужби фільму

Бенедикт Камбербетч: Ось, до речі, добрий приклад. Пам'ятаєш сцену, де Луїс та Емілі сидять на лавці й дивляться на ставок, і він каже: "Я його відчуваю. Ти відчуваєш? Це електрика"? Монтажне склеювання, ми бачимо їх зі спини, і кольори раптом помітно стають барвистішими, начебто переміщуючи героїв на картину Луїса. Ось таких відчуттів, такий ефект фільм і намагається отримати, і ми це знали.

Клер Фой: Водночас, граючи в кіно, ти намагаєшся не думати, що граєш у кіно, інакше як можна грати правдоподібно? Прагнеш повірити у вигаданий світ навколо тебе. А інакше ти не зможеш переконати глядача.

Ви вже знімалися разом — десять років тому вийшла драма "Руйнівники".

Бенедикт Камбербетч: Саме так. З річницею нас! (Усміхається).

Помітили зміни у роботі один одного?

Бенедикт Камбербетч: Я вже тоді знав, що Клер – блискуча актриса, і потім тільки чекав, коли весь світ це помітить. Тому, звісно, ​​пишаюся її успіхом, абсолютно, цілком заслуженим. Завжди так приємно, коли бачиш, наскільки твої друзі талановиті, і розумієш, що їхня слава – це лише питання часу. Тож, звичайно, було щастям попрацювати з нею знову – не лише як із доброю подругою, а і як з однією з найкращих акторок нашого часу. Що нового? Вона набагато впевненіша в собі та розслаблена…



Кадр з фільму "Котячі світи Луїса Вейна" / Фото пресслужби фільму

Клер Фой: Зморшок у мене на обличчі побільшало, ось що нового (Усміхається).

Бенедикт Камбербетч: О, ні! Ну які ще зморшки, я нічого не помічаю.

Клер Фой: Це не означає, що їх нема!

Бенедикт Камбербетч: Ми з тобою вже так давно знаємо один одного і дружимо, що я ніяких змін не помічаю. А в чому я переконався ще раз, так це в неймовірній заразливій іронічності Клер. Вона так багато і часто жартує на майданчику, що всі закохуються в неї – а потім сумують за нею, коли її сцени знято і вона їде. Мені це, до речі, допомогло зіграти тугу Луїса по Емілі – ти знялася, поїхала, і мені тебе не вистачало!

Клер Фой: Так, я теж чудово пам'ятаю, як уперше знімалися разом – грали тоді героїв з іменами Доун та Девід у "Руйнівниках".

Бенедикт Камбербетч: Оце пам'ять у тебе!

Бенедикт Камбербэтч / Фото пресс-службы фильма

Клер Фой: І я чудово пам'ятаю, як ми тоді обговорювали подальші плани. Я збиралася їхати до Ізраїлю зніматися в "Обіцянні", а ти мав якраз взятися за "Шерлока". Це було сюрреалістично по-своєму – про щось спокійно так кажеш: ну так, якийсь серіал для телебачення... А потім раз – і він стає міжнародним феноменом, справжньою сенсацією. І твої друзі у ньому знімаються. Але повторюся за Беном: що цей момент його слави та успіху ось-ось станеться, було очевидно вже тоді. І, звичайно, далі він тільки радував і дивував мене своїми новими ролями. Він один із найсміливіших акторів, яких я знаю, – завжди працює, завжди на майданчику, завжди готовий пробувати щось нове, відчувати себе, досліджувати всі межі власної майстерності та ремесла. А на "Луїсі Вейні" я змогла побачити, який Бен ще і як продюсер, скільки любові та пристрасті він може вкласти в проєкт – а потім і у свою акторську гру в ньому. Я в захваті від того, яким у нього вийшов Луїс, яку він вигадав йому ходу, які він вигадав йому невербальні звуки – якісь чудові пихутки, бурчалки, мичалки. Загалом вердикт такий: із задоволенням зіграю з Камбербетчем ще через десять років.

Бенедикт Камбербетч: Ах... Друзі!

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Емілі у фільмі переконує Луїса продовжувати писати картини, щоб у такий спосіб зберігати зв'язок із людьми. А ви яким чином намагаєтеся зберігати зв'язок зі світом?

Клер Фой: Ой, я зараз розплачуся, яке душевне питання…

Бенедикт Камбербетч: Сиджу у соцмережах! Жарт! Для мене немає нічого настільки ж важливого та ефективного, як контакт із чимось, що заземлює, збиває пафос – і в моєму випадку це родина. Люблю побути з ними на природі, більш-менш сховавшись від усього світу. Розумію, що це звучить як відповідь на протилежне задане вами питання, але я люблю таке самітництво, таку усвідомлену ізоляцію. Нам так багато часу в цій професії доводиться проводити поруч із людьми, що немає нічого кращого, ніж знаходити час бувати без людей, ніж уникати їх. Перезавантажуватись, щоб відпочивальникам повертатися у світ із новими силами. Особливо зараз новими очима дивишся на друзів, родичів, колег, яких давно не бачив. Цінуєш це набагато більше.



Бенедикт Камбербетч та інші герої фільму / Фото пресслужби фільму

Клер Фой: Думаю, Бен правий. Адже світ взагалі самотнє місце. І так і має бути: ти народжуєшся на самоті й вмираєш на самоті. Тож іноді найкраще і найважливіше, що ти можеш зробити, – налагодити стосунки з тією людиною, яка завжди поряд. Тобто із самим собою.

Бенедикт Камбербетч: У цьому Емілі й хоче Луїса переконати: що він досить сильний, щоб бути гаразд сам собою, один. Це важливо. Що ти можеш черпати сили у собі, у своїх переживаннях, у своєму мистецтві.

Клер Фой: Звісно. Для того, щоб нагадувати про це, мистецтво і потрібно. Фільми, книги, картини, поезія... Ось, до речі, я під час локдауну з головою в читання поезії пішла і виявила: боже мій, усі ці люди, які писали чудові вірші, так страждали! У всіх було розбите серце, всі переживали сильну самотність. А потім примудрялися висловити цей стан у якихось восьми рядках! І виявлялося, що у світі вистачає тих, хто відчуває те саме.

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