Режиссером триллера "Глубокие воды" стал легендарный голливудский постановщик Эдриан Лайн, автор таких хитов как "Неверная", "9 ½ недель", "Роковое влечение" и "Непристойное предложение". Фильм производства компании New Regency и eOne спродюсировали Арнон Милчен ("Легенда Хью Гласса", "Бойцовский клуб") и Энтони Катагас ("Суд над чикагской семеркой"). Об этом сообщила Кино 24 пресс-служба фильма vlg.film.
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Что известно о фильме
В ленте говорится о Вике, которого сыграл Бен Аффлек, и Мелинде, в которую перевоплотилась Ана де Армас. У них есть дочь, роскошный дом и настоящие друзья. Однако с годами их брак превращается в порочную игру, где женщина намеренно не скрывает свои измены, а мужчина прощает ей все. По сюжету одного из ее любовников внезапно находят мертвым. У супругов все больше назревает конфликт из-за подозрений и лжи.
Больше подробностей относительно фильма авторы ленты сообщат в ближайшее время.
Актерский состав "Глубоких вод"
Бен Аффлек – оскароносный актер, сыгравший в таких фильмах: "Исчезнувшая", "Последняя дуэль", "Операция Арго" и "Лига справедливости". В новом проекте он объединился с новой ведущей leading lady Голливуда Аной де Армас, известной по ролям в блокбастерах "Не время умирать", "бегущий по лезвию 2049" и "Ножи наголо" ради обескураживающей экранизации бестселлера Патриции Хайсмит, которая подарила миру "Талантливого мистера Рипли". Адаптировал роман для большого экрана создатель "Эйфории" Сэм Левинсон и сценарист Зак Хелм.
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Помимо Аффлека и де Армас в "Глубокие воды" также вовлечен значительный актерский состав:
- Финн Виттрок, известный по картинам "Игра на понижение" и "Ла-Ла Ленд", а также франшизой "Американская история ужасов";
- Джейкоб Элорди из шоу "Эйфория" и романтической франшизы "Будка поцелуев";
- актер и драматург Трэйси Леттс, известный по ролям в "Аутсайдерах", "Маленьких женщинах", "Секретном досье";
- звезда "Карточного домика" и "Хижины в лесу" Кристен Коннолли;
- Лил Рэй Ховери из блокбастера "Персонаж"и триллера "Ловушка".