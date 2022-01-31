Режисером трилера "Глибокі води" став легендарний голлівудський постановник Едріан Лайн, автор таких хітів як "Невірна", "9 ½ тижнів", "Фатальний потяг" та "Непристойна пропозиція". Фільм виробництва компаній New Regency та eOne спродюсували Арнон Мілчен ("Легенда Г’ю Гласса", "Бійцівський клуб") та Ентоні Катагас ("Суд над чиказькою сімкою"). Про це повідомила Кіно 24 пресслужба фільму vlg.film.

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Що відомо про фільм

У стрічці йдеться про Віка, якого зіграв Бен Аффлек, та Мелінду, в яку перевтілилася Ана де Армас. У них є донька, розкішний будинок та справжні друзі. Однак, з роками їхній шлюб перетворюється на порочну гру, де жінка навмисно не приховує свої зради, а чоловік прощає їй все. За сюжетом одного з її коханців раптово знаходять мертвим. У подружжі все більше назріває конфлікт через підозри та брехню.

Більше подробиць щодо фільму автори стрічки повідомлять найближчим часом.

Акторський склад "Глибоких вод"

Бен Аффлек – оскароносний актор, який зіграв у таких фільмах: "Загублена", "Остання дуель", "Операція Арго" та "Ліга справедливості". У новому проєкті він об'єднався з новою провідною leading lady Голлівуду Аною де Армас, відомою за ролями в блокбастерах "Не час помирати", "Той, що біжить по лезу 2049" і "Ножі наголо" заради бентежливої екранізації бестселера Патриції Гайсміт, що подарувала світові "Талановитого містера Ріплі". Адаптував роман для великого екрана творець "Ейфорії" Сем Левінсон та сценарист Зак Хелм.

Цікавий факт. Бен Аффлек та Ана де Армас познайомилася і закохалися на зйомках "Глибоких вод". Фільмування розпочалося 4 листопада 2019 року, а про свій роман актори офіційно зізналися навесні 2020 року під час спільного відпочинку. Романтичні стосунки зірок тривали майже рік.

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Окрім Аффлека та де Армас у "Глибоких водах" також залучений значний акторський склад: