С Беном Аффлеком и Аной де Армас: когда увидим эротический триллер "Глубокие воды"

Долгожданный эротический триллер "Глубокие воды" появится в украинских кинотеатрах уже 18 марта. Главные роли в нем исполнили Бен Аффлек и Ана де Армас.

Режиссером триллера "Глубокие воды" стал легендарный голливудский постановщик Эдриан Лайн, автор таких хитов как "Неверная", "9 ½ недель", "Роковое влечение" и "Непристойное предложение". Фильм производства компании New Regency и eOne спродюсировали Арнон Милчен ("Легенда Хью Гласса", "Бойцовский клуб") и Энтони Катагас ("Суд над чикагской семеркой"). Об этом сообщила Кино 24 пресс-служба фильма vlg.film.

Читайте также Лучшие документальные фильмы, в которых снялись профессиональные покеристы

Что известно о фильме

В ленте говорится о Вике, которого сыграл Бен Аффлек, и Мелинде, в которую перевоплотилась Ана де Армас. У них есть дочь, роскошный дом и настоящие друзья. Однако с годами их брак превращается в порочную игру, где женщина намеренно не скрывает свои измены, а мужчина прощает ей все. По сюжету одного из ее любовников внезапно находят мертвым. У супругов все больше назревает конфликт из-за подозрений и лжи.

Больше подробностей относительно фильма авторы ленты сообщат в ближайшее время.

Актерский состав "Глубоких вод"

Бен Аффлек – оскароносный актер, сыгравший в таких фильмах: "Исчезнувшая", "Последняя дуэль", "Операция Арго" и "Лига справедливости". В новом проекте он объединился с новой ведущей leading lady Голливуда Аной де Армас, известной по ролям в блокбастерах "Не время умирать", "бегущий по лезвию 2049" и "Ножи наголо" ради обескураживающей экранизации бестселлера Патриции Хайсмит, которая подарила миру "Талантливого мистера Рипли". Адаптировал роман для большого экрана создатель "Эйфории" Сэм Левинсон и сценарист Зак Хелм.

Бен Аффлек и Ана де Армас познакомились и влюбились на съемках "Глубоких вод". Съемки начались 4 ноября 2019 года, а свой роман актеры официально признались весной 2020 года во время совместного отдыха. Романтические отношения звезд продолжались почти год.

К слову "Ножи наголо 2": когда выйдет детективный фильм с Дэниелом Крэйгом

Помимо Аффлека и де Армас в "Глубокие воды" также вовлечен значительный актерский состав: