Когда выйдет долгожданное продолжение сериала "Бумажный дом: Берлин" на Netflix

В 2023 году сериал "Берлин", также известный как "Бумажный дом: Берлин", прогремел с бешеным успехом. Это испанский криминальный сериал, который является приквелом к "Бумажному дому".

Теперь поклонников порадовала новость: уже через месяц на Netflix выйдет долгожданный второй сезон. Об этом сообщили на Instagram-странице Netflix UA.

Когда премьера сериала на Netflix?

Второй сезон будет называться "Берлин и дама с горностаем". Премьера долгожданного продолжения состоится 15 мая 2026 года. Сериал можно будет посмотреть на стриминговой платформе Netflix.

Вероятно, сезон будет насчитывать 8 эпизодов. Все серии выйдут в один день, поэтому зрители смогут насладиться историей сразу. В комментариях под публикацией – настоящий водоворот эмоций от поклонников.

Зрители пишут, что в восторге от этой новости и с нетерпением ждут премьеру. Первый сезон приятно удивил киноманов, поэтому все надеются, что и продолжение будет достойным внимания.

О чем будет новый сезон?

События будут разворачиваться в испанской Севилье. В новых эпизодах сюжет сосредоточится на Берлине и Дамиане. Они снова имеют грандиозные планы – собирают команду для рискованной и смелой операции.

На этот раз их цель – похитить картину "Дама с горностаем", которую приписывают Леонардо да Винчи.

"Берлин и дама с горностаем": смотрите онлайн трейлер сериала

