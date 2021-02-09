Еще одна украинская лента готовится покорять международное сообщество. Фильм "СТОП-ЗЕМЛЯ" вошла в программу Берлинале-2021.

Во время пандемии коронавируса знаменитый кинофестиваль Берлинале будет проходить в 2 этапа. С 1 по 5 марта фильмы всех конкурсных программ будет пересматривать экспертное жюри, а также аккредитованные гости мероприятия и международная пресса. А уже летом все ленты Берлинале-2021 покажут широкой аудитории.

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Украинский фильм "СТОП-ЗЕМЛЯ" будет представлен публике в программе Generation 14plus. Это будет мировая премьера ленты.

"СТОП-ЗЕМЛЯ": что известно о фильме

Трогательная драма "СТОП-ЗЕМЛЯ" расскажет об этапе взросления, который переживает каждый подросток. 16-летняя Маша – выпускница обычной киевской школы. Девушка сталкивается со всеми трудностями своего возраста. Школьные экзамены, отстраненность от сверстников и первая любовь: кажется, главной героини придется не сладко. И только верные друзья помогают Маше забыть о страхах и решиться выйти из своей зоны комфорта.

"За время подготовки к фильму я познакомилась с парой сотен людей в возрасте от 14 до 18 лет. Как-то не хочется называть их словом "дети". Потому что собственно разница между взрослым человеком и ребенком небольшая – это бурная внутреннего состояния, чрезмерная чувствительность к внешней и наличие происходящих с тобой впервые в жизни... А еще – они очень сильно любят. Такое количество любви, циркулирующей на площадке и в подготовке я не ожидала почувствовать", – рассказала режиссерка Екатерина Горностай.

Собственно, тема любви будет ведущей в фильме "СТОП-ЗЕМЛЯ". По сюжету, Маша влюбится в своего одноклассника и понимает: если не решится проявить свою симпатию – никогда не узнает, взаимная ли она.



Фильм "СТОП-ЗЕМЛЯ" вошел в программу Берлинале / Фото Общественное

Главные роли в картине исполнили непрофессиональные актеры, а потому будет еще интереснее наблюдать за их игрой. В "СТОП-ЗЕМЛЯ" зрители увидят:

Марию Федорченко

Арсения Маркова

Яну Исаенко

Александра Иванова и других.

Премьера фильма "СТОП-ЗЕМЛЯ" в Украине запланирована на вторую половину 2021 года.