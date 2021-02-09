Ще одна українська стрічка готується підкорювати міжнародну спільноту. Фільм "СТОП-ЗЕМЛЯ" увійшла у програму Берлінале-2021.

У час пандемії коронавірусу знаменитий кінофестиваль Берлінале буде проходити в 2 етапи. З 1 до 5 березня фільми всіх конкурсних програм переглядатиме експертне журі, а також акредитовані гості заходу та міжнародна преса. А вже влітку всі стрічки Берлінале-2021 покажуть широкій авдиторії.

Варто знати Оскар-2021: чого очікувати від однієї з найгучніших кіноподій року

Український фільм "СТОП-ЗЕМЛЯ" буде представлений публіці у конкурсній програмі Generation 14plus. Це буде світова прем'єра стрічки.

"СТОП-ЗЕМЛЯ": що відомо про фільм

Зворушлива драма "СТОП-ЗЕМЛЯ" розкаже про етап дорослішання, який переживає кожен підліток. 16-річна Маша – випускниця звичайної київської школи. Дівчина стикається зі всіма труднощами свого віку. Шкільні екзамени, відстороненість від однолітків та перше кохання: здається, головній героїні прийдеться не солодко. І тільки вірні друзі допомагають Маші забути про страхи та наважитись вийти зі своєї зони комфорту.

"За час підготовки до фільму я познайомилась з парою сотень людей віком від 14 до 18 років. Якось не хочеться називати їх словом "підлітки". Бо власне різниця між дорослою людиною і підлітком невелика – це бурхливість внутрішнього стану, надмірна чуттєвість до зовнішнього і наявність подій, що відбуваються з тобою вперше в житті… А ще – вони дуже сильно люблять. Таку кількість любові, що циркулювала на майданчику і в підготовці я не очікувала відчути", – розповіла режисерка Катерина Горностай.

Власне, тема кохання буде провідною у стрічці "СТОП-ЗЕМЛЯ". За сюжетом, Маша закохається у свого однокласника та розумітиме: якщо не наважиться проявити свою симпатію – ніколи не дізнається, чи взаємна вона.



Фільм "СТОП-ЗЕМЛЯ" увійшов до програми Берлінале / Фото Суспільне

Головні ролі у стрічці виконали непрофесійні актори, а тому буде ще цікавіше спостерігати за їхньою грою. У "СТОП-ЗЕМЛЯ" глядачі побачать:

Марію Федорченко

Арсенія Маркова

Яну Ісаєнко

Олександра Іванова та інших.

Прем'єра фільму "СТОП-ЗЕМЛЯ" в Україні запланована на другу половину 2021 року.