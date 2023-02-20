Был с сине-желтым значком: Мэтт Дэймон заявил, что думает над съемками фильма об Украине

Американский актер Мэтт Дэймон объявил, что задумывается над съемкой фильма об Украине. На пресс-конференцию он надел сине-желтый значок.

На Берлинском кинофестивале состоялась премьера документального фильма "Поцелуй будущего", режиссерами которого являются Бен Аффлек, Мэтт Дэймон и другие.

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Мэтт Дэймон размышляет о съемках фильма

Лента "Поцелуй будущего" рассказывает об осаде Сараево в 1990-х. Тогда город четыре года находился в осаде и страдал от обстрелов. Но когда в Сараево была электроэнергия, на телевидение прорывались мирная жизнь, фильмы, музыка, в том числе песни U2 — Sunday Bloody Sunday и One.

На пресс-конференции у Мэтта Дэймона спросили, не хотел ли он снять другой документальный фильм, но об Украине. Он ответил, что находится на ранних стадиях и размышляет над этим.

Я думаю, что сейчас об этом снимают многие замечательные фильмы. Я уверен, что в будущем их будет очень много. Пока мы ничего не имеем… хотя на самом деле мы уже исследуем потенциал, но это на ранних стадиях,

– признался Мэтт Дэймон.



Мэтт Дэймон / Фото с твиттера

На Берлинале-2023 Мэтт Дэймон пришел в темном костюме, на который прицепил брошь в виде сине-желтого медведя.

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