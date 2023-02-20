На Берлінському кінофестивалі відбулась прем'єра документального фільму "Поцілунок майбутнього", режисерами якого є Бен Аффлек, Метт Деймон та інші.
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Метт Деймон роздумує про зйомки фільму
Стрічка "Поцілунок майбутнього" розповідає про облогу Сараєво у 1990-х. Тоді місто чотири роки перебувало в облозі та страждало від обстрілів. Та коли в Сараєво була електроенергія, на телебачення проривалось мирне життя, фільми, музика, зокрема пісні U2 — Sunday Bloody Sunday і One.
На пресконференції у Метта Деймона запитали, чи не хотів би він зняти інший документальний фільм, але про Україну. Він відповів, що перебуває на ранніх стадіях та роздумує над цим.
Я думаю, що зараз про це знімають багато чудових фільмів. Я впевнений, що в майбутньому їх буде ще дуже багато. Наразі ми нічого не маємо… хоча насправді ми вже досліджуємо потенціал, але це на ранніх стадіях,
– зізнався Метт Деймон.
Метт Деймон / Фото з твітера
На Берлінале-2023 Метт Деймон прийшов у темному костюмі, на який причепив брошку у вигляді синьо-жовтого ведмедя.
Як підтримують Україну на Берлінале-2023
- 16 лютого на відкритті 73-го Берлінського міжнародного кінофестивалю виступив Володимир Зеленський. Він пояснив, чому культура та мистецтво не можуть залишатися поза політикою.
- Після промови Зеленського акторка Енн Гетевей підтримала Україну та висловила своє захоплення. Вона назвала президента – героєм нашого часу.
- Також на Берлінському кінофестивалі показали прем'єру документального фільму американського режисера Шона Пенна і продюсера Аарона Кауфмана "Суперсила", в якому розповідають про боротьбу українців із російськими окупантами.