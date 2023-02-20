Кадри фільму, які продемонстрували на кінофестивалі, опублікував глава Офісу президента України Андрій Єрмак. Перед показом прем'єри на Берлінале вшанували хвилиною мовчання загиблих українців.

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Єрмак подякував Шону Пенну та Аарону Кайфману за фільм. "Бо битва за правдиву історію – це ще один фронт війни, на якому ми повинні виграти. Правда у кіно – це наша перемога", – написав він.



Війна змінила сценарій фільму

В інтерв'ю Associated Press Пенн розповів, що приїхав до Києва напередодні 24 лютого 2022 року, щоб зняти фільм про Володимира Зеленського – колишнього коміка, який став президентом України.

Після того як записали перше інтерв'ю з Зеленським, Шон Пенн повернувся до готелю, і тієї ж ночі Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

Як пригадує американський режисер, під час першої зустрічі Зеленський був одягнений у костюм, а вже наступного разу –- був у камуфляжі, а "його країна була у стані війни".



Шон Пенн підтримує Україну / Фото пресслужби ОП

Пен каже, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну змінило сценарій фільму. І тепер на екрані кінофестивалю глядачі побачили кадри про боротьбу українців із російськими окупантами.

Представляючи фільм, художній керівник із Берліна Карло Чатріан сказав: "Це документальний фільм, знятий за дуже складних обставин, але це також фільм, який розповідає про роль мистецтва та художників у скрутні часи".

До слова, у листопаді 2022 року Шон Пенн навідався в Україну і привів Зеленському свого Оскара. Відзнака перебуватиме в Україні до закінчення війни як символ віри в перемогу нашої країни. Володимир Зеленський натомість вручив Шону Пенну орден "За заслуги" III ступеня, яким актора було нагороджено за значні особисті заслуги.