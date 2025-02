Главный приз Берлинале – "Золотой медведь" – получил норвежский фильм "Мечты" Дага Йохана Хайгеруда. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сайт фестиваля.

К слову 97-я церемония вручения самой громкой кинопремии Оскар: где и когда смотреть трансляцию в Украине

Лучший фильм рассказывает о первой влюбленности 17-летней Йоханны. У девушки появляются чувства к своему преподавателю.

"Мечты": смотрите трейлер онлайн

Приз за лучшую главную роль получила Роуз Бирн, которая сыграла в фильме Мэри Бронштейн "Если бы у меня были ноги, я бы тебя толкнула". Роуз воплотила мать, которая пытается вылечить больную дочь.

Гран-при получила бразильская лента "Голубая тропа", где 77-летняя женщина вместо переезда в дом престарелых отправляется в путешествие по Амазонке.

Победители Берлинале-2025

"Лучший фильм" – "Мечты" / "Dreams (Sex Love)" / режиссер Даг Йохан Хеугеруд (Норвегия)

"Гран-при" – "Голубая тропа" / "The Blue Trail" / режиссер Габриэль Маскару (Бразилия, Мексика, Чили, Нидерланды)

"Приз жюри" – "Послание" / "The Message" / режиссер Иван Фунд (Аргентина, Испания, Уругвай)

"Лучший режиссер" – "Жить на земле" / "Living the Land" / режиссер Мэн Хо (Китай)

"Лучшая главная роль" – Роуз Бирн, "Если бы у меня были ноги, я бы тебя толкнула" / "If I Had Legs I'd Kick You", режиссер Мэри Бронштейн (США)

"Лучшая роль второго плана" – Эндрю Скотт, "Голубая луна" / "Blue Moon" (США, Ирландия)

"Лучший сценарий" – "Континенталь 25" / "Kontinental '25", режиссер Раду Жуде (Румыния)

"Приз за выдающийся художественный вклад в создание фильма" – "Ледяная башня" / "The Ice Tower" / "La Tour de Glace", режиссер Люсиль Хадзихалилович (Франция, Германия)

"GWFF Best First Feature Award" – "Дьявол курит (и кладет сгоревшие спички в тот же коробку)" / "The Devil Smokes (and Saves the Burnt Matches in the Same Box)", режиссер Эрнесто Мартинес Бацио

"Лучший документальный фильм" – "Держа Лиату" / "Holding Liat", режиссер Брандон Крамер

В основном конкурсе также участвовал фильм украинского режиссера "Лента времени" Екатерины Горностай. Хотя он остался без наград, после премьеры зал около 10 минут аплодировал стоя.