Стивен Спилберг назвал любимый сериал: что следует знать об этой интересной драме с высоким рейтингом

В 2009 году оскароносный режиссер Стивен Сплберг рассказал о своих любимых сериалах. В списке были как ожидаемые варианты (шоу от Дэвида Эдварда Келли, Джона Уэллса и Аарона Соркина), так и более неожиданные. Но один из сериалов он всегда выделял едва ли не больше всего.

Речь идет о сериале "Безумцы" от телеканала AMC. Кино 24 расскажет о нем подробнее.

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Сериал создан Мэтью Вейнером, его премьера состоялась в 2007 году. Он состоит из 7 сезонов и 92 серий. Сюжет разворачивается в 1960-х годах в вымышленном рекламном агентстве "Стерлинг Купер" на Мэдисон-авеню в Нью-Йорке.

В центре сериала – талантливый креативный директор агентства Дон Дрейпер и люди, что его окружают. Работники компании крайне образованные и перспективные, но и они имеют свои недостатки. В шоу поднимают различные важные и серьезные темы: отношения между людьми, расизм, феминизм и многое другое.

"Безумцы": смотрите трейлер онлайн

Режиссер сериала и Стивен Спилберг похожи в своих предпочтениях по созданию кино. Для них важно добавлять детали, подтекст, а каждый визуальный элемент должен нести какой-то смысл. Тщательно подобранные саундтреки, образы героев и вообще мир сериала чем-то похож на исторические фильмы Спилберга.

Интересный факт о сериале. Любимой пикап-фразой одного из товарищей главного героя является вопрос: "Ты любишь украинскую еду?".

Чем выделяется сериал среди других

Сериал один из лучших в плане раскрытия персонажей. В частности, главный герой имеет свой сложный характер с недостатками, которые невозможно оправдать. Однако создатели предлагают понять, что за ними стоит. Это делает Дона реалистичным и одновременно сильным, а магнетическая игра актера Джона Хэмма усиливает эффект.

Здесь не так много поразительных поворотов в сюжете или ярких моментов. Сериал наполнен напряжением по-своему – через подтексты и медленное раскрытие персонажей.

Рейтинги сериала "Безумцы" остаются на высоком уровне – об этом свидетельствуют оценка 8,7 на IMDb, 94% на Rotten Tomatoes. Он одержал множество побед на премии Эмми. Роб Шефилд из Rolling Stone назвал "Безумцев" "величайшим сериалом всех времен и народов".