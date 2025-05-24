Мова йде про серіал "Божевільні" від телеканалу AMC. Кіно 24 розповість про нього детальніше.

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Серіал створений Метью Вейнером, його прем'єра відбулась у 2007 році. Він складається з 7 сезонів та 92 серій. Сюжет розгортається у 1960-х роках у вигаданому рекламному агентстві "Стерлінґ Купер" на Медісон-авеню в Нью-Йорку.

У центрі серіалу – талановитий креативний директор агентства Дон Дрейпер та люди, що його оточують. Працівники компанії вкрай освічені та перспективні, але й вони мають свої вади. У шоу порушують різні важливі та серйозні теми: стосунки між людьми, расизм, фемінізм та багато іншого.

"Божевільні": дивіться трейлер онлайн

Режисер серіалу та Стівен Спілберг схожі у своїх вподобаннях щодо створення кіно. Для них важливо додавати деталі, підтекст, а кожен візуальний елемент має нести якийсь сенс. Ретельно підібрані саундтреки, образи героїв та загалом світ серіалу чимось схожий на історичні фільми Спілберга.

Цікавий факт про серіал. Улюбленою пікап-фразою одного з товаришів головного героя є запитання: "Ти любиш українську їжу?".

Чим виділяється серіал з-поміж інших

Серіал один з найкращих у плані розкриття персонажів. Зокрема, головний герой має свій складний характер з недоліками, які неможливо виправдати. Однак творці пропонують зрозуміти, що за ними стоїть. Це робить Дона реалістичним і водночас сильним, а магнетична гра актора Джона Гемма посилює ефект.

Тут не так багато разючих поворотів у сюжеті чи яскравих моментів. Серіал наповнений напругою по-своєму – через підтексти й повільне розкриття персонажів.

Рейтинги серіалу "Божевільні" залишаються на високому рівні – про це свідчать оцінка 8,7 на IMDb, 94% на Rotten Tomatoes. Він здобув безліч перемог на премії Еммі. Роб Шефілд з Rolling Stone назвав "Божевільних" "найбільшим серіалом всіх часів і народів".