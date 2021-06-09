Какую роль будет выполнять Билл Скарсгард пока не известно. Вероятно, что поклонникам франшизы стоит ждать первый тизер или трейлер к фильму.

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О предстоящих приключениях наемного убийцы и его сложных отношениях с коллегами мы сможем узнать во время премьеры фильма, которая запланирована на 26 мая 2022 года.

Что известно о производстве "Джона Уика 4"

Съемки начались с большой задержкой из-за пандемии COVID-19. Ленту планировали запустить в прокат уже в мае 2021, но, как и для многих других голливудских кинопроектов, график релиза фильма был изменен.

Главную роль вновь сыграет Киану Ривз, а режиссером, конечно, выступит Чад Стагелски, как и в трех предыдущих фильмах.

Напомним также, что третья часть франшизы собрала в прокате более 300 миллионов долларов при бюджете в 55 миллионов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в четвертой серии боевика примет участие популярный китайский актер и мастер восточных боевых искусств – Донни Йен. Утверждалось, что ему досталась роль приятеля Уика, с которым они связаны общим прошлым и, что главное – совместными врагами.

Сюжет франшизы о Джоне Уике

История фильма основана на сюжете о бывшем наемнике-убийце – Джоне Уике (Киану Ривз). В первой части зрителям показали завязку франшизы: ради счастливой семейной жизни Уик оставил блестящую карьеру киллера, но после смерти жены он случайно вступает в конфликт с сыном русского гангстера, который угнал его машину и убил собаку наемника. Так же в течение двух следующих частей Джон Уик идет против целой мафии, чтобы отомстить, а потом, чтобы выжить, несмотря на установленные правила.



​Киану Ривз в роли Джона Уика / Кадр из фильма