Звезда фильма "Оно" сыграет вместе с Киану Ривзом в новом фильме "Джон Уик 4"

Как сообщает источник, к актерскому составу нового фильма франшизы "Джон Уик" присоединился исполнитель роли монстра в экранизации романа Стивена Кинга "Оно" Билл Скарсгард. Детали читайте на Кино 24.

Какую роль будет выполнять Билл Скарсгард пока не известно. Вероятно, что поклонникам франшизы стоит ждать первый тизер или трейлер к фильму.

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О предстоящих приключениях наемного убийцы и его сложных отношениях с коллегами мы сможем узнать во время премьеры фильма, которая запланирована на 26 мая 2022 года.

Что известно о производстве "Джона Уика 4"

Съемки начались с большой задержкой из-за пандемии COVID-19. Ленту планировали запустить в прокат уже в мае 2021, но, как и для многих других голливудских кинопроектов, график релиза фильма был изменен.

Главную роль вновь сыграет Киану Ривз, а режиссером, конечно, выступит Чад Стагелски, как и в трех предыдущих фильмах.

Напомним также, что третья часть франшизы собрала в прокате более 300 миллионов долларов при бюджете в 55 миллионов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в четвертой серии боевика примет участие популярный китайский актер и мастер восточных боевых искусств – Донни Йен. Утверждалось, что ему досталась роль приятеля Уика, с которым они связаны общим прошлым и, что главное – совместными врагами.

Сюжет франшизы о Джоне Уике

История фильма основана на сюжете о бывшем наемнике-убийце – Джоне Уике (Киану Ривз). В первой части зрителям показали завязку франшизы: ради счастливой семейной жизни Уик оставил блестящую карьеру киллера, но после смерти жены он случайно вступает в конфликт с сыном русского гангстера, который угнал его машину и убил собаку наемника. Так же в течение двух следующих частей Джон Уик идет против целой мафии, чтобы отомстить, а потом, чтобы выжить, несмотря на установленные правила.



​Киану Ривз в роли Джона Уика / Кадр из фильма