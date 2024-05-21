Диана Олифирова работала над двумя сериями первой части. В сети зрители в восторге от мастерства украинского оператора. В материале узнаете, что известно из биографии Дианы Олифировой.

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Биография Дианы Олифировой

Диана Олифирова получила навыки визуального искусства и фотографии в Киевской Школе Фотографии, а параллельно также училась в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.

Позже она поступила в киношколу National Film and Television School в Великобритании, где успешно завершила обучение в 2015 году. После окончания она осталась за рубежом, где начала свою карьеру.

Я хореографирую движение камеры во взаимодействии с действием, пространством и ритмом и делаю так, чтобы каждое изображение содержало интригу, загадку, вызывая эмоции и привлекая аудиторию к истории. Меня восхищают свет, люди, искусство, движение и реальная жизнь. Открытый и смелый, наблюдательный, увлеченный и увлекательный,

– рассказывает о себе операторка.

В 2022 году Диана Олифирова была награждена премией Прорыв Года Британской академии кино и телевидения BAFTA.

В ее творческом портфолио есть операторские работы над музыкальными видео, рекламными роликами, короткометражными фильмами, а также сериалами, в частности, "Бриджертоны".

О чем 3 сезон сериала "Бриджертоны"

В третьем сезоне Пенелопа Фезерингтон решила наконец выйти из тени своей матери и сестер, надеясь найти себе мужа и вступить в брак. В именно этот момент из путешествия возвращается Колин Бриджертон, старый друг с детства.

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Он пытается помочь ей получить популярность среди кандидатов на руку и сердце, однако, во время их общения, Колин начинает понимать, что чувствует к Пенелопе не только дружбу, но что-то гораздо глубже.