О смерти Мэгги Смит сообщили ее сыновья Тоби Стивенс и Крис Ларкинс. Без бабушки осталось пятеро внуков. Родные актрисы заявили, что опустошены такой потерей и поблагодарили всех за поддержку. При жизни актриса успела построить фантастическую карьеру. Вспоминаем ее долгий путь в материале Кино 24.

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За свою актерскую карьеру Мэгги Смит получила большое признание. Женщина два раза получила премию "Оскар" и четыре награды премии "Эмми". Семь раз она становилась лауреатом премии BAFTA в таких категориях: "Лучшая актриса", "Лучшая роль второго плана" и, кроме того, получала специальные награды. Она также была Дамой-Командором Ордена Британской империи и обладательницей Ордена кавалеров почета.

Личная жизнь Мэгги Смит

Мэгги Смит родилась 28 декабря 1934 года в Илфорде – маленьком городе, расположенном в графстве Эссекс. Кроме нее, у родителей было еще двое сыновей-близнецов. Актриса закончила обучение в Оксфордском университете, где и начался путь девушки. Там, кстати, работал ее отец Натаниэл Смит.

Первым мужем Мэгги Смит стал Роберт Стивенсон, в браке с которым и родилось двое сыновей. Однако уже в 1975 супруги развелись. В том же году женщина вышла замуж за сценариста Беверли Кросса. Мужчина умер в 1998 году. Дети Мэгги Смит успели подарить ей аж пятерых внуков.

Мэгги Смит / Фото Getty Images

В январе 1998 года стало известно о диагнозе известной актрисы – базедовая болезнь. Она появляется тогда, когда повышаются функции щитовидной железы. Из-за этого в кровь поступает большое количество гормона, который называется тироксин. Впоследствии у Мэгги Смит обнаружили рак молочной железы, однако в 2009 году женщине удалось побороть страшную болезнь. Несмотря на это, актриса продолжала сниматься в культовых фильмах и сериалах.

Карьера Мэгги Смит

Свою карьеру Мэгги Смит начала как помощница в театре. Однако впоследствии ее труппа перебралась в Лондон. Так, актрису заметил американский продюсер Леонардо Стилман. Именно благодаря ему она появилась в мюзикле, который называется "Новые лица". Первые роли в кино актриса получила в фильмах "Ребенок в доме" и "Некуда идти".

Первый "Оскар" она получила, когда снялась в фильме "Расцвет мисс Джин Броди". Это была категория "Лучшая женская роль". Вторую номинацию получила за роль в фильме "Путешествия с тетушкой". Актрису также можно увидеть в таких лентах: "Битва титанов", "Дэвид Копперфилд", "Комната с видом" и "Чай с Муссолини".

Наибольшую славу Мэгги Смит принесла роль профессора Макгонегел в "Гарри Поттере". Она снялась во всех частях фильма и очень полюбилась поклонникам. Даже была информация, что автор книг о мальчике, который выжил, Джоан Роулинг лично просила актрису присоединиться к съемкам.

Мэгги Смит в "Гарри Поттере" / Кадр из фильма

Не менее успешной была и роль графини Грэнтэм, которую Мэгги Смит исполнила в популярном британском сериале "Аббатство Даунтон". Мастерство актрисы помогло как можно лучше передать характер ее героини.

Мэгги Смит точно запомнится зрителям как невероятная актриса. Даже когда у нее обнаружили онкологию, женщина продолжала сниматься в кино. Ее персонажки – еще одна память о замечательной Мэгги Смит.