Съемки "Битлджюса" начались 10 мая. Для Дженны Ортеги это уже вторая работа с Тимом Бертоном, который был исполнительным продюсером "Венздей" и снял четыре из восьми эпизодов, передает 24 Канал.

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"Битлджюс" с Дженной Ортегой выйдет осенью 2023 года

В фильме рассказывается история Битлджюса, духа умершего, который помогает молодым супругам из города, переехавшему в новый дом. Его неловкие попытки помочь приводят к комическим ситуациям и неожиданным последствиям.

В ролях умерших супругов сыграли Алек Болдвин и Джина Дэвис. Кинокритики сетовали на их вялую актерскую игру, однако режиссер объяснил, что это стало возможным благодаря яркой игре Майкла Китона в роли Битлджюса.

Разговоры о создании сиквела "Битлджуса" появились впервые в 2013 году, а в 2014 режиссер Тим Бертон признал, что скучает по этому персонажу и был бы рад работать с Майклом Китоном снова. По его словам, у "Битлджуса" есть что-то катарсическое и удивительное. Новый фильм выйдет 6 сентября 2023 года.

Напомним, в 1988 году "Битлджус" собрал 74 миллиона долларов в Северной Америке при бюджете 15 миллионов долларов. Это был успешный фильм, ставший классикой жанра ужасов-комедии. "Битлджус" получил номинацию на Оскар в категории "Лучший грим" и премию BAFTA за лучшие визуальные эффекты и грим.

"Битлджус": смотрите трейлер