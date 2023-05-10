Зйомки "Бітлджюса" розпочалися 10 травня. Для Дженни Ортеги це вже друга робота з Тімом Бертоном, який був виконавчим продюсером "Венздей" і зняв чотири з восьми епізодів, передає 24 Канал.

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"Бітлджюс" з Дженною Ортегою вийде восени 2023 року

У фільмі розповідається історія Бітлджюса, духа померлого, який допомагає молодому подружжю з міста, що переїхало до нового будинку. Його незграбні спроби допомогти призводять до комічних ситуацій і несподіваних наслідків.

У ролях померлого подружжя зіграли Алек Болдвін та Джина Девіс. Кінокритики нарікали на їхню мляву акторську гру, проте режисер пояснив, що це стало можливим завдяки яскравій грі Майкла Кітона у ролі Бітлджюса.

Розмови про створення сиквелу "Бітлджуса" з’явилися вперше у 2013 році, а у 2014 режисер Тім Бертон визнав, що сумує за цим персонажем і був би радий працювати з Майклом Кітоном знову. За його словами, "Бітлджус" має щось катарсичне та дивовижне. Новий фільм вийде 6 вересня 2023 року.

Нагадаємо, у 1988 році "Бітлджус" зібрав 74 мільйони доларів у Північній Америці при бюджеті 15 мільйонів доларів. Це був успішний фільм, який став класикою жанру жахів-комедії. "Бітлджус" отримав номінацію на Оскар у категорії "Найкращий грим" та премію BAFTA за найкращі візуальні ефекти та грим.

"Бітлджус": дивіться трейлер