Второго сезона сериала "Благие знамения" могло и не быть. Об этом в 2019 году изданию South by Southwest сообщал Нил Гейман, руководитель, сценарист сериала "Благие знамения" и один из авторов одноименного романа.

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"В "Благих знамениях" есть начало, середина и конец. И это замечательно. У нас есть 6 серий, мы закончили", – говорил автор.

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Впрочем, с тех пор все изменилось, сериал получил пылких поклонников с положительными отзывами. Конечно, авторы проекта не замедлили и решили порадовать фанатов.

Теперь все в руках Нила Геймана, – сказал Вернон Сандерс с Amazon изданию Deadline.

Нил Гейман не замедлил с ответом и отметил изданию Radio Times в 2020 году, что продолжение "Благих знамений" предусмотрено вызовом времени и мира, а не желанием.

Я хотел бы написать больше "Благих знамений", хотел бы, чтобы Кроули и Азирафаил делали что-то вместе,

– дополнил сценарист.

Тогда Нил Гейман спросил Джона Финнемора, готов ли он работать над следующим сезоном и очень обрадовался, когда тот согласился.

"Такой план. Мы долгое время держали это в секрете (из-за того, что в противном случае моя почта и твиттер давно превратились бы в фонтан сообщений "Что вы можете сказать нам об этом?"). Но сейчас мы находимся в Шотландии (место, где мы будем снимать) и мы больше не можем держать это в секрете", – поделился Нил Гейман в своем блоге.



Джон Финнемор, Нил Гейман, Нина Сосанья, Питер Капальди / Фото из журнала Нила Геймана Каким будет сюжет второго сезона " Благих знамений " В финале первого сезона сериала и Азирафаил, и Кроули за несоответствующие им действия были обвинены в измене. Азирафаил был осужден к уничтожению адским огнем, а Кроули должен был испариться святой водой. Но все произошло иначе – они продолжают свою жизнь на Земле, но меняют внешность, чтобы их не смогли больше наказать. По словам Нила Геймана, они с Пратчеттом рассматривали потенциальную возможность написания продолжения книги. Некоторые из их общих идей он использовал для нового сценария, который, собственно, и написал вместе с Дугласом Макиннон и Джоном Финнемором. Прошел 31 год со времен публикации "Благих знамений", а это значит, что прошло 32 года с тех пор, как мы с Терри Пратчеттом лежали на соседних кроватях в гостиничном номере на Всемирной фантастической конвенции в Сиэтле и планировали продолжение,

– пояснил Гейман в заявлении.



Во время этой встречи Нил Гейман и Терри Пратчетт решили, что роман "Благие знамения" должен стать сериалом / Фото из журнала Нила Геймана

Итак, второй сезон снова вернет зрителей в Лондон в книжную лавку Азирафаила. Героям придется разгадывать тайну, которую в Сохо принесет неожиданный гость. Однако, если первый сезон был абсолютно по мотивам романа Нила Геймана и Терри Пратчетта, то второй сезон получит несколько новую историю.

Актерский состав второго сезона "Благих знамений"

Известно, что к ролям демона Кроули и ангела Азирафаила вернутся британские актеры Дэвид Теннант и Майкл Шин.

Возвращение "Благих знамений" – отличная новость для меня лично. Когда я снова буду работать с Майклом, я еще раз скажу замечательные слова Нилу Гейману,

– говорит актер Дэвид Теннант.