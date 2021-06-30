Другого сезону "Добрих передвісників" могло й не бути. Про це в 2019 році виданню South by Southwest повідомляв Ніл Ґейман, керівник, сценарист "Добрих передвісників" та один з авторів однойменного роману.

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"В "Добрих передвісників" є початок, середина і кінець. І це чудово. В нас є 6 серій, ми закінчили", – говорив автор.

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Втім, з того часу все змінилося, серіал отримав палких шанувальників зі схвальними відгуками. Звісно, автори проєкту не забарилися і вирішили потішити фанатів.

Тепер все в руках Ніла Ґеймана, – сказав Вернон Сандерс з Amazon виданню Deadline.

Ніл Ґейман не забарився з відповіддю і зазначив виданню Radio Times в 2020 році, що продовження "Добрих передвісників" передбачене викликом часу та світу, а не бажанням.

Я хотів би написати більше "Добрих передвісників", хотів би, щоб Кроулі та Азирафаїл робили щось разом",

– доповнив сценарист.

Тоді Ніл Ґейман спитав Джона Фіннемора, чи готовий він працювати над наступним сезоном і дуже зрадів, коли той погодився.

"Такий план. Ми довгий час тримали це в секреті (через те, що в іншому випадку моя пошта і твіттер давно перетворилися б у фонтан повідомлень "Що ви можете сказати нам про це?"). Але зараз ми знаходимося в Шотландії (місце, де ми зніматимемо) і ми більше не можемо тримати це в секреті", – поділився Ніл Ґейман у своєму блозі.

Джон Фіннемор, Ніл Ґейман, Ніна Сосанья, Пітер Капальді / Фото з журналу Ніла Ґеймана

Яким буде сюжет другого сезону "Добрих передвісників"

У фіналі першого сезону серіалу і Азирафаїл, і Кроулі за невідповідні їм дії були звинувачені в зраді. Азирафаїл був засуджений до знищення пекельним вогнем, а Кроулі повинен був випаруватися святою водою. Але все сталося інакше – вони продовжують своє життя на Землі, але міняють зовнішність, щоб їх не змогли більше покарати.

За словами Ніла Ґеймана, вони з Пратчеттом розглядали потенційну можливість написання продовження книги. Деякі з їхніх спільних ідей він використав для нового сценарію, який, власне, й написав разом з Дугласом Макінноном та Джоном Фіннемором.

Минув 31 рік з часів публікації "Добрих передвісників", а це означає, що минуло 32 роки з того часу, як ми з Террі Пратчеттом лежали на сусідніх ліжках у готельному номері на Всесвітній фантастичній конвенції в Сіетлі та планували продовження,

– пояснив Гейман у заяві.



Під час цієї зустрічі Ніл Ґейман та Террі Пратчетт вирішили, що роман "Добрі передвісники" має стати серіалом / Фото з журналу Ніла Ґеймана

Отже, другий сезон знову поверне глядачів у Лондон до книжкової крамниці Азирафаїла. Героям доведеться розгадувати таємницю, яку в Сохо принесе неочікуваний гість. Проте, якщо перший сезон абсолютно був за мотивами роману Ніла Ґеймана та Террі Пратчетта, то другий сезон отримає дещо нову історію.

Акторський склад другого сезону "Добрих передвісників"

Відомо, що до ролей демона Кроулі та янгола Азирафаїла повернуться британські актори Девід Теннант та Майкл Шин.

Повернення "Добрих передвісників" – чудова новина для мене особисто. Коли я знову буду працювати з Майклом, я ще раз скажу чудові слова Нілу Ґейману,

– говорить актор Девід Теннант.