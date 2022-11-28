Знаменитости часто делятся любимыми сериалами и фильмами, просматривающимися в свободное время. Иногда – по множество раз. В частности, Блейк Лайвли поделилась, что ее любимым продуктом является фильм "Флаббер" от Disney.

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Блэйк Лайвли назвала фильм, который смотрела множество раз

Это связано с моими внутренними детскими мечтами стать изобретателем… Может, я просто слишком много раз смотрела "Флаббера",

– отметила беременная жена Райана Рейнольдса.

"Флаббер" – американская научно-фантастическая комедия 1997, вышедший в 1961 году римейк фильма The Absent-Minded Professor. По сюжету рассеянный и рассеянный преподаватель химии Филипп Брейнард, которого сыграл Робин Уильямс, давно мечтает изобрести метастабильное вещество — единственный выход заработать средства на спасение колледжа, где он преподает, от закрытия. Опыты в его доме-лаборатории не останавливаются, он дважды опаздывает на свою свадьбу с Сарой, которая также работает в колледже.

Но однажды случайным образом происходит химическая реакция, рождающая на свет Флаббера, кусок желеобразной консистенции, способный концентрировать энергию невероятной мощности. Профессор недолго радуется открытию. Два негодяя проникают в дом и похищают Флаббера. Но они еще не знают, на что он способен.

"Флаббер" 1997: смотрите трейлер к фильму

Напомним, что недавно Тарантино появился на шоу Jimmy Kimmel Live! для популяризации Cinema Speculation и перечислил семь фильмов, которые он считает "идеальными". Среди них: