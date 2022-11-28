Знаменитості часто діляться улюбленими серіалами та фільмами, які переглядають у вільний час. Інколи – по безліч разів. Зокрема Блейк Лайвлі поділилася, що її улюбленим продуктом є фільм "Флаббер" від Disney.

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Блейк Лайвлі назвала фільм, який дивилася безліч разів

Це пов'язано з моїми внутрішніми дитячими мріями стати винахідником… Може, я просто занадто багато разів дивилася "Флаббера",

– зазначила вагітна дружина Раяна Рейнольдса.

"Флаббер" – американська науково-фантастична комедія 1997, рімейк фільму The Absent-Minded Professor, який вийшов у 1961 році. За сюжетом розсіяний та неуважний викладач хімії Філіп Брейнард, якого зіграв Робін Вільямс, давно мріє винайти метастабільну речовину — єдиний вихід заробити кошти на порятунок коледжу, де він викладає, від закриття. Досвіди в його будинку-лабораторії не зупиняються, він двічі спізнюється на своє весілля із Сарою, яке також працює в коледжі.

Але одного разу випадковим чином відбувається хімічна реакція, яка народжує на світ Флаббера, шматок желеподібної консистенції, здатний концентрувати енергію неймовірної потужності. Професор недовго радіє відкриттю. Два негідники проникають у будинок і викрадають Флаббера. Але вони ще не знають, на що він здатний.

"Флаббер" 1997: дивіться трейлер до фільму

Нагадаємо, нещодавно Тарантіно з'явився на шоу Jimmy Kimmel Live! для популяризації Cinema Speculation та перерахував сім фільмів, які він вважає "ідеальними". Серед них: