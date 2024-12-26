5 лет назад режиссер и актер Джастин Бальдони сообщил, что экранизирует роман Колин Гувер "Все закончится на нас". Это книга о домашнем насилии, ставшая хитом в тиктоке, пишет 24 Канал. Уже в 2024 году лента вышла на экраны: собрала более 350 миллионов долларов в прокате и одновременно неоднозначные отзывы критиков.

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Книга и фильм рассказывают о Лили – флористке из Бостона, которая попадает в любовный треугольник между абьюзивным бойфрендом Райлом и первой любовью Атласом.

Предыстория: что происходило во время пресс-тура

Многих зрителей удивило то, какой была премьера фильма "Все закончится на нас" и пресс-тур. Блейк Лайвли выгуливала цветастые образы и рекламировала свой бренд средств по уходу за волосами. Те, кого задела история Колин Гувер, надеялись увидеть больше внимания проблемам домашнего насилия и поддержку прав женщин.

Негативные реакции вызвали и реплики Блейк Лайвли журналистам, например: "ты гораздо больше, чем просто жертва" или призыв "берите друзей, оденьте цветастые наряды и идите смотреть (фильм, – 24 Канал)".

Как Бальдони и Лайвли говорили о фильме: в сети сделали сравнение

В то же время Джастин Бальдони ни разу во время пресс-тура не встал рядом с партнершей, Блейк Лайвли. Они не делали совместных фото, не давали вместе интервью, но и не комментировали отношение друг к другу. Журналистка BBC News добавила, что команда Лайвли просила не задавать ей вопросов о Джастине и избегать темы насилия в семье.

Почему начали критиковать Блейк Лайвли

Сочетая то, что некоторые критики называли "Все закончится на нас" фильмом, романтизирующим насилие, а Блейк очевидно избегала темы абьюза на интервью, она предстала как негативный персонаж в этой истории.

Блейк Лайвли начали критиковали в сети и вспоминать ей инциденты многолетней давности. Например, журналистка Кьерсти Флаа показала интервью с актрисой 2016 года и написала, что этот разговор "заставил ее захотеть покинуть работу".

В видео журналистка говорит беременной Блейк: "Поздравляю с вашим маленьким животиком", на что та отвечает: "А я поздравляю вас с вашим животиком". Годы спустя Кьерсти призналась, что она не может иметь детей, поэтому комментарий Лайвли был оскорбительным для нее.

Неудобное начало интервью Блейк Лайвли: смотрите видео онлайн

Также в сети вспомнили момент, когда Блейк Лайвли назвала своих коллег из сериала "Сплетница" "обезьянами". Все это частично разрушило хороший имидж звезды.

Судебная жалоба Блейк Лайвли

Через 4 месяца после премьеры фильма Блейк Лайвли подала иск в суд против Джастина Бальдони и генерального директора Wayfarer Джейми Гита. Она утверждает, что актер домогался ее во время съемок, а затем организовывал против нее клеветническую кампанию.

По словам Блейк, у них состоялась встреча, на которую также пришел ее муж Райан Рейнольдс. Команда встретилась, чтобы обсудить "тревожное" поведение Бальдони во время работы над лентой.

Блейк Лайвли попросила Джастина Бальдони не разговаривать с ней о порнографической зависимости, не показывать ей кадры обнаженных женщин, не упоминать о своих гениталиях и гениталиях команды и не добавлять в сценарий новых сексуальных сцен.

Я надеюсь, что мой судебный иск поможет поднять завесу над этой зловещей тактикой, чтобы нанести вред людям, которые говорят о неправомерном поведении, и поможет защитить других, которые могут стать мишенью,

– высказывалась Блейк Лайвли.

Актриса добавила, что Джастин Бальдони после этой встречи начал нападение на ее публичный имидж. Он нанял антикризисного менеджера Мелиссу Натан, услугами которой ранее пользовался Джонни Депп. По словам Блейк Лайвли, Мелисса Натан организовала "уничтожение" ее репутации в прессе и сети, используя "цифровую армию".

"Чтобы избежать риска того, что госпожа Лайвли когда-нибудь раскроет правду о господине Бальдони, команда Baldoni-Wayfarer создала, распространила, расширила и усилила контент, направленный на то, чтобы уничтожить доверие к госпоже Лайвли. Они применяли те же методы, чтобы повысить доверие к господину Бальдони и подавить любой негативный контент о нем", – говорится в заявлении.

Что отвечает команда Джастина Бальдони

Юристы отрицают обвинения и называют их "категорической неправдой". По их словам, Бальдони нанял менеджера, потому что Блейк Лайвли угрожала сорвать фильм, если не выполнят ее требований.

Это позорно, что госпожа Лайвли и ее представители выдвигают такие серьезные и категорически ложные обвинения против господина Бальдони, Wayfarer Studios и ее представителей,

– заявил адвокат Брайан Фридман.

Кто поддержал Блейк Лайвли

Голливудские знаменитости встали на защиту Блейк Лайвли. Ее поддержала автор романа Колин Гувер, режиссер Пол Фиг и ее сестра Робин Лайвли, актрисы Америка Феррера, Эмбер Тамблин и Алексис Бледел.

Во время съемок фильма "Брось, если любишь", мы видели, как она набралась смелости попросить о безопасном рабочем месте для себя и коллег по съемочной площадке, и мы с ужасом читаем доказательства преднамеренной и мстительной попытки дискредитировать ее голос,

– написали женщины.

Первые последствия скандала для Бальдони

После иска организация Vital Voices, которая работает над расширением прав и возможностью женщин, отменила награду женской солидарности, которую получил Джастин Бальдони в декабре. Организация назвала его поведение "отвратительным".

Соведущая подкастов Бальдони Лиз Планк покинула шоу The Man Enough. Кроме того, Джастина Бальдони уволили из агентства WME.