5 років тому режисер та актор Джастін Бальдоні повідомив, що екранізує роман Колін Гувер "Покинь, якщо кохаєш". Це книжка про домашнє насильство, що стала хітом у тіктоці, пише 24 Канал. Вже у 2024 році стрічка вийшла на екрани: зібрала понад 350 мільйонів доларів у прокаті та водночас неоднозначні відгуки критиків.

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Книжка та фільм розповідають про Лілі – флористку з Бостона, яка потрапляє у любовний трикутник між аб'юзивним бойфрендом Райлом та першим коханням Атласом.

Передісторія: що відбувалося під час престуру

Багатьох глядачів здивувало те, якою була прем'єра фільму "Покинь, якщо кохаєш" та престур. Блейк Лайвлі вигулювала квітчасті образи та рекламувала свій бренд засобів догляду за волоссям. Ті, кого зачепила історія Колін Гувер, сподівалися побачити більше уваги проблемам домашнього насильства та підтримку прав жінок.

Негативні реакції викликали й репліки Блейк Лайвлі журналістам, як-от: "ти набагато більше, ніж просто жертва" чи заклик "беріть друзів, одягніть квітчасте вбрання та йдіть дивитися (фільм, – 24 Канал)".

Як Бальдоні та Лайвлі говорили про фільм: у мережі зробили порівняння

Водночас Джастін Бальдоні жодного разу під час престуру не постав поряд з партнеркою, Блейк Лайвлі. Вони не робили спільних фото, не давали разом інтерв'ю, але й не коментували ставлення одне до одного. Журналістка BBC News додала, що команда Лайвлі просила не ставити їй запитань про Джастіна та уникати теми насильства в сім'ї.

Чому почали критикувати Блейк Лайвлі

Поєднуючи те, що деякі критики називали "Покинь, якщо кохаєш" фільмом, що романтизує насильство, а Блейк очевидно уникала теми аб'юзу на інтерв'ю, вона постала як негативний персонаж у цій історії.

Блейк Лайвлі почали критикували у мережі та згадувати їй інциденти багаторічної давності. Наприклад, журналістка К'єрсті Флаа показала інтерв'ю з акторкою 2016 року та написала, що ця розмова "змусила її захотіти покинути роботу".

У відео журналістка каже вагітній Блейк: "Вітаю з вашим маленьким животиком", на що та відповідає: "А я вітаю вас з вашим животиком". Роки потому К'єрсті зізналась, що вона не може мати дітей, тому коментар Лайвлі був образливим для неї.

Незручний початок інтерв'ю Блейк Лайвлі: дивіться відео онлайн

Також у мережі згадали момент, коли Блейк Лайвлі назвала своїх колег з серіалу "Пліткарка" "мавпами". Все це частково зруйнувало гарний імідж зірки.

Судова скарга Блейк Лайвлі

Через 4 місяці після прем'єри фільму Блейк Лайвлі подала позов до суду проти Джастіна Бальдоні та генерального директора Wayfarer Джеймі Гіта. Вона стверджує, що актор домагався її під час зйомок, а потім організовував проти неї наклепницьку кампанію.

За словами Блейк, у них відбулась зустріч, на яку також прийшов її чоловік Раян Рейнольдс. Команда зустрілась, щоб обговорити "тривожну" поведінку Бальдоні під час роботи над стрічкою.

Блейк Лайвлі попросила Джастіна Бальдоні не розмовляти з нею про порнографічну залежність, не показувати їй кадри оголених жінок, не згадувати про свої геніталії та геніталії команди та не додавати у сценарій нових сексуальних сцен.

Я сподіваюся, що мій судовий позов допоможе підняти завісу над цією зловісною тактикою, щоб завдати шкоди людям, які говорять про неправомірну поведінку, і допоможе захистити інших, які можуть стати мішенню,

– висловлювалась Блейк Лайвлі.

Акторка додала, що Джастін Бальдоні після цієї зустрічі розпочав напад на її публічний імідж. Він найняв антикризову менеджерку Мелісу Натан, послугами якої раніше користувався Джонні Депп. За словами Блейк Лайвлі, Меліса Натан організувала "знищення" її репутації в пресі та мережі, використовуючи "цифрову армію".

"Щоб уникнути ризику того, що пані Лайвлі коли-небудь розкриє правду про пана Бальдоні, команда Baldoni-Wayfarer створила, розповсюдила, розширила та посилила контент, спрямований на те, щоб знищити довіру до пані Лайвлі. Вони застосовували ті самі методи, щоб підвищити довіру до пана Бальдоні та придушити будь-який негативний контент про нього", – мовиться у заяві.

Що відповідає команда Джастіна Бальдоні

Юристи заперечують звинувачення та називають їх "категоричною неправдою". За їхніми словами, Бальдоні найняв менеджерку, тому що Блейк Лайвлі погрожувала зірвати фільм, якщо не виконають її вимог.

Це ганебно, що пані Лайвлі та її представники висувають такі серйозні і категорично неправдиві звинувачення проти пана Бальдоні, Wayfarer Studios та її представників,

– заявив адвокат Браян Фрідман.

Хто підтримав Блейк Лайвлі

Голлівудські знаменитості стали на захист Блейк Лайвлі. Її підтримала авторка роману Колін Гувер, режисер Пол Фіг та її сестра Робін Лайвлі, акторки Америка Феррера, Ембер Тамблін і Алексіс Бледел.

Під час зйомок фільму "Покинь, якщо кохаєш", ми бачили, як вона набралася сміливості попросити про безпечне робоче місце для себе та колег по знімальному майданчику, і ми з жахом читаємо докази навмисної та мстивої спроби дискредитувати її голос,

– написали жінки.

Перші наслідки скандалу для Бальдоні

Після позову організація Vital Voices, яка працює над розширенням прав і можливістю жінок, скасувала нагороду жіночої солідарності, яку отримав Джастін Бальдоні у грудні. Організація назвала його поведінку "огидною".

Співведуча подкастів Бальдоні Ліз Планк залишила шоу The Man Enough. Крім того, Джастіна Бальдоні звільнили з агенції WME.