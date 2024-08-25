Блейк Лайвли известна прежде всего за участие в сериале "Сплетница", из-за которой ее называли "актрисой одной роли". Недавно состоялась премьера фильма "Всё закончится на нас". Из-за выхода экранизации бестселлера и громкого скандала, разворачивающегося на фоне ленты, Блейк Лайвли, которая сыграла главную героиню, снова в центре внимания.

К слову Назвала коллег обезьянами: архивное видео с Блейк Лайвли стало вирусным на фоне нового скандала

В день рождения Кино 24 предлагает посмотреть одни из ее лучших ролей, чтобы разобраться – действительно ли она профессионалка, или переоцененная актриса.

"Джинсы-талисман"

Фильм рассказывает о четырех подругах, их дружбе и взрослении. Каждая находит себе пару джинсов, идеально подходящих всем девушкам несмотря на их различные типы фигуры. Они пользуются этими "чарами", чтобы поддерживать связь летом, пока они на время расстаются.



Блейк Лайвли в кино / Кадр из фильма

Блейк Лайвли воплотила роль Бриджит Риленд – энергичную и спортивную девушку, которая потеряла мать. Она проводит лето в футбольном лагере в Мексике, где горюет по маме и влюбляется в одного из тренеров.

"Город"

Триллер Бена Аффлека рассказывает о Чарльзтаун – столицу криминального мира, откуда родом крупнейшие грабители и воры. Речь идет о районе Бостона, где грабежничество становится едва ли не семейным делом. Четверо юношей, которые тоже выросли в этом месте, грабят банк и держат в заложниках помощницу менеджера. Все становится сложнее, когда один из участников группы влюбляется в нее.



Блейк Лайвли в кино / Кадр из фильма

Лайвли сыграла сестру Джема и бывшую девушку Дага. Она не имела много экранного времени, но успела поразить зрителей необычной ролью.

"Век Адалин"

Романтично-фантастический фильм переносит зрителя в XX век и рассказывает об Адалин Боумен. После смертельного несчастного случая женщина перестает стареть и становится 29-летней на 80 лет. Она живет затворнической жизнью, ведь боится начать отношения с мужчинами из-за своей тайны.



Блейк Лайвли в кино / Кадр из фильма

Блейк Лайвли сыграла главную роль и показала Адалин как изящную и эмоционально уязвимую женщину.

"Простая услуга"

Овдовевшая мама-блогер Стефани Смотерс знакомится с гламурной Эмили Нельсон – пиар-директором и склонностью к тайнам. Когда Эмили исчезает, Стефани берется за ее поиски.



Блейк Лайвли в кино / Кадр из фильма

Блейк Лайвли играет загадочную Эмили и отвечает за интригу в фильме. Актриса показала в своей персонажке манипулятивность и одновременно харизму. Эта роль одна из лучших в фильмографии Блейк Лайвли.