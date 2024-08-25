Блейк Лайвлі відома насамперед за участь у серіалі "Пліткарка", через яку її називали "акторкою однієї ролі". Нещодавно відбулась прем'єра фільму "Покинь, якщо кохаєш". Через вихід екранізації бестселера та гучний скандал, що розгортається на тлі стрічки, Блейк Лайвлі, яка зіграла головну героїню, знову у центрі уваги.

До слова Назвала колег мавпами: архівне відео з Блейк Лайвлі стало вірусним на тлі нового скандалу

У день народження Кіно 24 пропонує подивитися одні з її найкращих ролей, щоб розібратися – чи справді вона професіоналка, чи переоцінена актриса.

"Джинси-талісман"

Фільм розповідає про чотирьох подруг, їхню дружбу та дорослішання. Кожна знаходить собі пару джинсів, що ідеально підходять усім дівчатам попри їхні різні типи фігури. Вони користуються цими "чарами", щоб підтримувати зв'язок влітку, поки вони на певний час розлучаються.



Блейк Лайвлі у кіно / Кадр з фільму

Блейк Лайвлі втілила роль Бріджит Ріленд – енергійну та спортивну дівчину, яка втратила матір. Вона проводить літо у футбольному таборі в Мексиці, де горює за мамою та закохується в одного з тренерів.

"Місто"

Трилер Бена Аффлека розповідає про Чарльзтаун – столицю кримінального світу, звідки родом найбільші грабіжники та крадії. Мова йде про район Бостона, де грабіжництво стає ледь не сімейною справою. Четверо юнаків, які теж виросли у цьому місці, грабують банк та тримають у заручниках помічницю менеджера. Все стає складніше, коли один з учасників групи закохується у неї.



Блейк Лайвлі у кіно / Кадр з фільму

Лайвлі зіграла сестру Джема та колишню дівчину Даґа. Вона не мала багато екранного часу, але встигла вразити глядачів незвичною роллю.

"Вік Аделайн"

Романтично-фантастичний фільм переносить глядача у XX століття та розповідає про Аделайн Боумен. Після смертельного нещасного випадку жінка перестає старішати й стає 29-річною на 80 років. Вона живе самітницьким життям, адже боїться почати стосунки з чоловіками через свою таємницю.



Блейк Лайвлі у кіно / Кадр з фільму

Блейк Лайвлі зіграла головну роль та показала Аделайн як витончену та емоційно вразливу жінку.

"Проста послуга"

Овдовіла мама-блогерка Стефані Смотерс знайомиться з гламурною Емілі Нельсон – піар-директоркою та схильністю до таємниць. Коли Емілі зникає, Стефані береться за її пошуки.



Блейк Лайвлі у кіно / Кадр з фільму

Блейк Лайвлі грає загадкову Емілі та відповідає за інтригу у фільмі. Акторка показала у своїй персонажці маніпулятивність і водночас харизму. Ця роль одна з найкращих у фільмографії Блейк Лайвлі.