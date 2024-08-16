На фоне этого скандала в сети завирусилось архивное видео с Блейк Лайвли. Это кадры 2008 года, когда актриса участвовала в панельной дискуссии вместе с коллегами по сериалу "Сплетница".

Интересно Разбитые сердца и возмущение: сеть не утихает с обсуждением фильма "Брось, если любишь"

Блейк Лайвли рассказала об "обещаниях", которые ей дали создатели "Сплетницы", чтобы она сыграла в шоу. Среди них – "отсутствие домашней обезьяны". Актриса имела в виду персонажа Чака Басса, у которого есть обезьяна в книгах.

У Чака есть домашняя обезьяна, которая умеет координировать свои движения. И я подумала: "Я бы очень хотела быть частью шоу, но я не могу играть с обезьянкой". Ну, у меня есть несколько таких,

– сказала Блейк Лайвли и указала жестом на своих коллег.

Архивное видео с Блейк Лайвли:

По залу прокатился смех, но некоторые из звезд "Сплетницы" не оценили шутку, они отвернулись и смотрели в пол. Блейк Лайвли пыталась исправить ситуацию: "Оставь, это была шутка! Господи помилуй!".

Под видео пользователи обсуждают поведение актрисы и ее фразу, которую считают неуместной и оскорбительной. Для некоторых этот ролик стал доказательством, что именно Блейк Лайвли вызвала вражду на съемочной площадке фильма "Всё закончится на нас".

Коротко о скандале

После премьеры фильма "Всё закончится на нас" по сети пошли слухи о том, что на съемочной площадке возникла напряженность и вражда между Блейк и ее коллегой Джастином. Сплетни возникли из-за того, что Бальдони не сфотографировался с коллегами на премьере в Нью-Йорке, хоть сыграл главную роль и был режиссером.

Кто-то становится на сторону Блейк Лайвли и утверждает, что Бальдони слишком вошел в роль "абьюзера" и был резким по отношению к своей коллеге. Тогда как другие поддерживают Джастина и обвиняют Блейк в том, что она мало упоминает о главной идее фильма (домашнее насилие) и пытается превратить ленту в "романтический комикс". Также свои правки в сценарий вносил Райан Рейнольдс, что не понравилось Бальдони, и рассорило его с Лайвли.