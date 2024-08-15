Кинолента, где в главных ролях сыграли Блейк Лайвли и Джастин Бальдони, вызвала разную реакцию аудитории. Кто-то оставил кинотеатр возмущенным от разногласий деталей сюжета с книгой, а кто-то – умиленным от некоторых моментов фильма. Подробнее о реакции зрителей на "Брось, если любишь" – в материале Кино 24.

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Что известно о фильме

Кинокартина – экранизация бестселлера Коллин Гувер, релиз которой так долго ждали поклонника. История рассказывает о Лили Блум, которая с детства видела домашнее насилие в своей семье. Она захотела изменить жизнь, поэтому переехала в Бостон и познакомилась с нейрохирургом Райлом. Впрочем, впоследствии поведение мужчины начало напоминать главной героини собственного отца, из-за чего ей придется сделать важный выбор – остаться в несчастливых отношениях или разорвать этот круг.

"Брось, если любишь": смотрите трейлер онлайн

Реакция зрителей на "Брось, если любишь"

Украинцы активно делятся впечатлением после просмотра ленты. Киноманы отмечают хорошую актерскую игру главных героев и призывают других окунуться в мир фильма. Так, зрители снимают видео, где показывают себя до просмотра и после него.

В то же время некоторые пользователи опубликовали отзывы, в которых сравнили экранизацию и с книгой. По словам пользователей, им не хватило детального описания чувств главной героини в фильме. Хотя некоторые оценили актерскую игру Лайвли и ее эмоциональность.

Впрочем, украинцы продолжают делиться атмосферой просмотра романтической драмы, вдохновляя других цитатами героев.

Конфликт между Лайвли и Бальдони

Пользователи начали активно обсуждать вероятные конфликты между актерами еще во время продвижения ленты. Тогда Блейк появлялась на красных дорожках, держа дистанцию от Джастина, с которым сыграла главную роль. Вместо этого она находилась в компании своего мужа Райана Рейнольдса, который занимается продвижением "Дэдпул и Росомаха". К тому же Лайвли не высказывается о проблеме домашнего насилия, освещенной в ленте, а только рекламирует свой бренд ухода за волосами на интервью.

Сеть имеет несколько теорий относительно разногласий между звездами. Известно, что Бальдони – режиссер фильма, а Блейк – продюсер кинокартины. Как оказалось, актриса привлекла своего мужа к написанию ключевой сцены в ленте, что доказало большое влияние Рейнольдса и Лайвли на создание "Брось, если любишь".

В то же время фанаты разочарованы комментариями Блейк и Джастина во время премьеры их фильма. Дело в том, что режиссер рассказывал о важности освещения темы домашнего насилия в кинематографе, тогда как продюсер – замалчивала это и призвала обратить внимание на костюмы, в которых были одеты герои ленты.

Такие высказывания Блейк показались поклонникам неуместными, поэтому те до сих пор критикуют актрису за постоянную рекламу фильма своего мужа и собственных брендов.