Кінострічка, де в головних ролях зіграли Блейк Лайвлі та Джастін Бальдоні, викликала різну реакцію аудиторії. Хтось залишив кінотеатр обуреним від розбіжностей деталей сюжету з книгою, а хтось – розчуленим від деяких моментів фільму. Детальніше про реакцію глядачів на "Покинь, якщо кохаєш" – у матеріалі Кіно 24.

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Що відомо про фільм

Кінокартина – екранізація бестселлера Коллін Гувер, реліз якої так довго чекали прихильника. Історія розповідає про Лілі Блум, яка з дитинства бачила домашнє насилля у своїй сім'ї. Вона захотіла змінити життя, тому переїхала до Бостона та познайомилася з нейрохірургом Райлом. Втім, згодом поведінка чоловіка почала нагадувати головній героїні власного батька, через що їй доведеться зробити важливий вибір – залишитися в нещасливих стосунках чи розірвати це коло.

"Покинь, якщо кохаєш": дивіться трейлер онлайн

Реакція глядачів на "Покинь, якщо кохаєш"

Українці активно діляться враженням після перегляду стрічки. Кіномани зазначають гарну акторську гру головних героїв і закликають інших поринути у світ фільму. Так, глядачі знімають відео, де показують себе до перегляду та після нього.

Водночас деякі користувачі опублікували відгуки, в яких порівняли екранізацію та з книгою. За словами юзерів, їм не вистачило детального опису почуттів головної героїні у фільмі. Хоча дехто оцінив акторську гру Лайвлі та її емоційність.

Втім, українці продовжують ділитися атмосферою перегляду романтичної драми, надихаючи інших цитатами героїв.

Конфлікт між Лайвлі та Бальдоні

Користувачі почали активно обговорювати ймовірні конфлікти між акторами ще під час просування стрічки. Тоді Блейк з'являлася на червоних доріжках, тримаючи дистанцію від Джастіна, з яким зіграла головну роль. Натомість вона перебувала у компанії свого чоловіка Раяна Рейнольдса, який займається просуванням "Дедпул і Росомаха". До того ж Лайвлі не висловлюється про проблему домашнього насилля, висвітленій у стрічці, а лише рекламує свій бренд догляду за волоссям на інтерв'ю.

Мережа має кілька теорій щодо розбіжностей між зірками. Відомо, що Бальдоні – режисер фільму, а Блейк – продюсерка кінокартини. Як виявилося, акторка залучила свого чоловіка до написання ключової сцени у стрічці, що довело великий вплив Рейнольдса та Лайвлі на створення "Покинь, якщо кохаєш".

Водночас фанати збентежені коментарями Блейк та Джастіна під час прем'єри їхнього фільму. Річ у тім, що режисер розповідав про важливість висвітлення теми домашнього насилля у кінематографі, тоді як продюсерка – замовчувала це і закликала звернути увагу на костюми, в яких були вбрані герої стрічки.

Такі висловлювання Блейк здалися прихильникам недоречними, тому ті досі критикують акторку за постійну рекламу фільму свого чоловіка та власних брендів.