Фільм про життя та творчий шлях легендарного співака вийшов на екрани лише 8 серпня, а встиг вже зібрати майже 2 мільйони гривень за перший вікенд. Кінокартина заглиблює в історію та розчулює глядачів до сліз. Детальніше про реакцію українців на стрічку "Яремчук: Незрівнянний світ краси" – читайте в матеріалі Кіно 24.

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Реакція українців на кінопрем'єру про Назарія Яремчука

Більшість громадян ділиться емоціями у соцмережах. Там користувачі активно публікують уривки фільму, зокрема ті, де Яремчук виконує пісні "Стожари", "Червона рута" та "Гай, зелений гай". Водночас юзери відзначають кількість архівного матеріалу, який надала родина Назарія, та захоплюються рідкісними кадрами співака.

Українці активно закликають переглянути стрічку в кінотеатрах та наживо насолодитися прем'єрою. Також глядачі нагадують про музичний альбом-триб'ют "Re:Яремchuk", куди увійшли 10 переспівів на культові композицій Яремчука у виконанні українських артистів. Серед них – KAZKA з композицією "Коли заснули сині гори", Джамала з "Усміхнись мені", гурт "Друга Ріка" із "Запроси мене у сни" та багато інших.

До того ж глядачі демонструють вдячність Марії Яремчук – доньці Назарія, яка стала співпродюсеркою фільму. Наприкінці кожного сеансу українці дарують гучні овації стрічці та виконують легендарні пісні маестро. Кіномани залюбки діляться атмосферою перегляду "Яремчук: Незрівнянний світ краси".

Цікаво, що деякі глядачі зробили навіть огляди фільму. Вони зазначили важливість відродження української культури через кінематограф і нагадали про наявність зворушливих моментів у кінокартині.

Деякі українці навіть зробили меми, згадавши про іншу світову прем'єру "Покинь, якщо кохаєш" – екранізацію літературного бестселера, який висвітлює історію домашнього насилля.

Що відомо про "Яремчук: Незрівнянний світ краси"