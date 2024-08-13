Фильм о жизни и творческом пути легендарного певца вышел на экраны только 8 августа, а успел уже собрать почти 2 миллиона гривен за первый уикенд. Кинокартина углубляет в историю и доводит зрителей до слез. Подробнее о реакции украинцев на ленту "Яремчук: Несравненный мир красоты" – читайте в материале Кино 24.

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Реакция украинцев на кинопремьеру о Назарии Яремчуке

Большинство граждан делится эмоциями в соцсетях. Там пользователи активно публикуют отрывки фильма, в частности те, где Яремчук исполняет песни "Стожары", "Червона рута" и "Гай, зеленый гай". В то же время пользователи отмечают количество архивного материала, который предоставила семья Назария, и восхищаются редкими кадрами певца.

Украинцы активно призывают посмотреть ленту в кинотеатрах и вживую насладиться премьерой. Также зрители напоминают о музыкальном альбоме-трибьют "Re:Яремчук", куда вошли 10 перепевов на культовые композиции Яремчука в исполнении украинских артистов. Среди них – KAZKA с композицией "Коли заснули сині гори", Джамала с "Усміхнись мені", группа "Друга Ріка" с "Запроси мене у сни" и многие другие.

К тому же зрители демонстрируют благодарность Марии Яремчук – дочери Назария, которая стала сопродюсером фильма. В конце каждого сеанса украинцы дарят громкие овации ленте и исполняют легендарные песни маэстро. Киноманы охотно делятся атмосферой просмотра "Яремчук: Несравненный мир красоты".

Интересно, что некоторые зрители сделали даже обзоры фильма. Они отметили важность возрождения украинской культуры через кинематограф и напомнили о наличии трогательных моментов в кинокартине.

Некоторые украинцы даже сделали мемы, вспомнив о другой мировой премьере "Покинь, если любишь" – экранизации литературного бестселлера, который освещает историю домашнего насилия.

Что известно о "Яремчук: Несравненный мир красоты"