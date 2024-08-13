В четверг, 8 августа, на Netflix вышел четвертый и последний сезон сериала "Академия Амбрелла". Лента рассказывает о сестрах и братьях, которые воссоединяются после смерти отца. У каждого из них есть сверхъестественные возможности.

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Больше всего украинцев порадовал второй эпизод четвертого сезона сериала под названием "Джин и Джин". В конце серии в нем звучит украинский "Щедрик" Николая Леонтовича.

Примечательно, что композиция звучит не с английским переводом Carol of the Bells, который довольно часто звучит в западном кинематографе, а именно на украинском языке.

"Щедрик" в сериале: смотрите видео

"Щедрик" известен на весь мир

Мелодия "Щедрика" впервые громко прозвучала на мировой арене в 1916 году благодаря исполнению хора Киевского университета. Именно тогда стало известно имя ее автора – украинского композитора Николая Леонтовича. Впоследствии композиция приобрела широкую популярность, и в 1922 году она прозвучала в Нью-Йорке.

Американец украинского происхождения Петр Вильховский создал англоязычный вариант текста для "Щедрика", ставший основой для рождественской колядки под названием Carol of the Bells.

Эта мелодия активно используется и продолжает звучать в популярной культуре. Ее можно услышать в таких сериалах, как "Южный парк", "Симпсоны", "Гриффины", а также в фильмах "Один дома", "Санта Клаус", "Крепкий орешек 2", "Шепот" и многих других