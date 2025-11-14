Куриленко родом из города Бердянск Запорожской области, а Сахно родилась в Киеве, однако актрисы уже давно работают за рубежом. В каких фильмах снялись украинки, расскажет 24 Канал.

Тоже интересно Где сейчас Алексей Горбунов, который отказался от карьеры в России еще в 2014 году

Фильмы с Ольгой Куриленко

"Безымянный палец" (2005)

Роль : Ирис

: Ирис Рейтинг IMDb: 6.1/10

В фильме рассказывается о 21-летней Ирис, которая работает на фабрике газированных напитков. С девушкой произошел несчастный случай, в результате которого она потеряла кончик безымянного пальца.

После увольнения Ирис ищет новую работу и жилье. Однажды она попадает в странную лабораторию, где хранятся личные экспонаты людей, а руководителю как раз нужна ассистентка.

"Безымянный палец": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мир забвения" (2013)

Роль : Юлия Русакова

: Юлия Русакова Рейтинг IMDb: 7.0/10

Джек Гарпер – участник масштабной операции по добыче необходимых ресурсов с поверхности планеты. Однажды во время патрулирования мужчина спасает незнакомку, которая была на космическом корабле, ведь тот потерпел крушение.

После неожиданного появления девушки происходят различные события.

"Мир забвения": смотрите онлайн трейлер фильма

"Искатель воды" (2014)

Роль : Айша

: Айша Рейтинг IMDb: 7.0/10

На улице 1919 год. Австралиец Джошуа Коннор хочет найти своих трех сыновей, поэтому отправился в Турцию. Ребята считаются без вести пропавшими после одной из самых кровавых битв Первой мировой войны. Неожиданно у отца появляется надежда.

"Искатель воды": смотрите онлайн трейлер фильма

Фильмы с Иванной Сахно

"Шпион, который меня бросил" (2018)

Роль : Надежда

: Надежда Рейтинг IMDb: 6.1/10

В центре сюжета – две подруги из Лос-Анджелеса, Одри и Морган. Бывший бойфренд Одри – спецагент американской разведки. Во время службы парень нажил врагов, которые могут навредить его близким.

Одри и Морган также оказываются в опасности, поэтому впереди у девушек немало испытаний.

"Шпион, который меня бросил": смотрите онлайн трейлер фильма

"Пик страха" (2020)

Роль : Мия

: Мия Рейтинг IMDb: 4/4/10

Пара сноубордистов отправляется в Грузию в горы. Мия и Макс заселяются в отель, который скрывает страшную тайну. Администратор рекомендует им не отъезжать далеко и остерегаться некоторых горных трасс.

Однако Мия и Макс не послушались женщины и теперь пытаются выжить в заснеженных горах.

"Пик страха": смотрите онлайн трейлер фильма

"M3GAN 2.0" (2025)

Роль : Амелия

: Амелия Рейтинг IMDb: 6.0/10

Ранее Джемм развивала робототехнику и искусственный интеллект, однако теперь пытается убедить людей, что эти разработки опасны. Производители оружия воспользовались наработками девушки по созданию умной куклы. Так, появился робот шпион Амелия, похожая на человека.

Амелия управляет своим сознанием и становится смертоносным оружием, а Джемм пытается уничтожить ее.

"M3GAN 2.0": смотрите онлайн трейлер фильма