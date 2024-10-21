Некоторые актерские пары, сыгравшие близнецов, даже близко не похожи друг на друга. Но они тоже попали в эту подборку от Collider, ведь вдвоем все становится лучше.

Интересно 50 лучших фильмов ужасов всех времен по версии Variety

Близняшки Грейди – "Сияние"

В книге Стивена Кинга Грейди являются сестрами, а не близняшками. Но в кино Стэнли Кубрик решил изобразить их именно таким образом, и точно не ошибся.

Близнецы в кино / Кадр из фильма

Актрисы Лиза и Луиза Бернсы – настоящие близняшки, которые прославились благодаря роли Алексы и Алекси в культовом фильме ужасов. Девочки, которых убил их отец, несколько раз в голубых платьях с легкими улыбками появляются Дэнни – сыну Джека.

Люк Скайуокер и Лея Органа – "Звездные войны"

Первая трилогия "Звездных войн" вошла в список лучших фильмов-франшиз за все время. Это не только благодаря Дарту Вейдеру или Оби Ван Кеноби, но и близнецам Люку Скайуокеру и Леи Органе. Их разлучили при рождении, поэтому они стали совершенно разными по происхождению.



Близнецы в кино / Кадр из фильма

Но Люк и Лея смогли найти друг друга годы спустя благодаря схожим ценностям и целям. Они проявляют похожее бунтарство и храбрость еще до того, как узнают о своем настоящем статусе.

Винсент и Джулиус Бенедикт – "Близнецы"

Режиссер Айван Райтман сомневался, сможет ли Арнольд Шварценеггер показать качественную актерскую игру в комедии. Он рискнул – и этот риск оправдал все ожидания, ведь фильм стал сенсацией, а Винсент и Джулиус –лучшими киноблизнецами.



Близнецы в кино / Кадр из фильма

По сюжету, Винсент вырос в приюте, он умный и хитрый. Тогда как Джулиус спортивный, но мягкий по характеру – его воспитывал профессор. Братьев разлучили для эксперимента из-за смерти матери, и они верят, что найдут ее.

Ванда и Пьетро Максимов – "Мстители: Эра Альтрона"

Пьетро имеет сверхчеловеческую скорость и является вспыльчивым и нетерпеливым, а Ванда обладает телепатическими и телекинетическими способностями, подавляя свои эмоции. Они стали сиротами, когда бомба попала в их дом и убила родителей.



Близнецы в кино / Кадр из фильма

Возможно, если бы они вместе остались в киновселенной Marvel, то стали бы знаковыми персонажами. Однако Пьетро погибает – эта жертва имела большое значение в фильме.

Фред и Джордж Уизли – "Гарри Поттер"

Джеймс и Оливер Фелпс не имели актерского опыта, но решили рискнуть и пройти прослушивание на "Гарри Поттера". В результате они стали для многих самыми любимыми персонажами этой вселенной.



Близнецы в кино / Кадр из фильма

Они озорные, веселые и умные и имеют невероятное чувство юмора. Смерть Фреда в последнем фильме стала одной из самых трагических, и была ударом для поклонников.