Блогер сравнил кадры из "Круэллы" с реальными местами со съемок: впечатляющие фото

Фотограф из Лондона показал своим подписчикам фото, которые действительно впечатляют. На них изображены все локации Лондона, которые участвовали в съемочном процессе фильма "Круэлла". Блогер сравнил их с кадрами из фильма.
"Я отправился в небольшое исследование мира "Круэллы" после того, как появлялись все локации Лондона. Было очень весело наблюдать за каждой! Я планировал осмотреть каждое место! От Гринвича до самого сердца моды в Либерти – локации, которая воплощает в себе все, о чем идет речь в этом фильме", – прокомментировал блогер.
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Реакция сети
- "Замечательный фильм с прекрасным актерским составом. Дизайн костюмов и саундтрек – одни из лучших";
- "Спасибо за приключения";
- "Чудо фото. И мне нужно увидеть эти места уже завтра ";
- "О, Боже. Великолепная работа!";
- "Я обожаю этот фильм".
Что известно о фильме "Круэлла"
Все события фильма "Круэлла" проходят в Лондоне в 1970 годах. Молодая швея Эстелла устраивается на работу и шьет одежду, которую разрабатывает баронесса фон Хельман. Условия, в которых оказалась девушка, заставят ее переосмыслить свою жизнь и открыть свою темную сторону. Так британцы познакомятся с загадочной Круэллой, чьи выходки будут ужасать Хельман.
"Круэлла" 2021: смотрите трейлер к фильму
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Лента является приквелом к "101 далматинцу" и раскрывает историю Круэллы де Вилль. Именно эта злодейка отметилась погоней за собаками в стремлении сделать шубку из их меха.
Премьера ленты состоялась 28 мая 2021 года. Теперь все зрители могут увидеть, как талантливый дизайнер, которая мечтала покорять мир фэшн-индустрии, превратилась в безжалостную Круэллу.