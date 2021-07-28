У Боба Оденкерка случился сердечный приступ на съемках "Лучше позвоните Солу": подробности

Боба Оденкерка, исполнителя главной роли сериала "Лучше позвоните Солу", госпитализировали с сердечным приступом во вторник, 27 июля 2021 года. Актеру стало плохо прямо на съемках нового сезона в городе Нью-Мексико.

Как только 58-летней звезде стало плохо, коллектив оказал Бобу Оденкерку первую медицинскую помощь и вызвал скорую. Был ли он в сознании во время транспортировки в больницу, сколько он там останется – пока не сообщают.

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Боб Оденкерк сыграл в сериале "Лучше позвоните Солу" главную роль Джеймса Моргана "Джимми" Макгилла, который взял для себя псевдоним Сола Гудмена. За эту роль актер номинирован на четыре премии Эмми.

Американский актер Майкл Маккин, который также снимается в шестом сезоне сериала "Лучше позвоните Солу" поддержал своего коллегу:

Посылаю большую любовь тебе, @mrbobodenkirk. Ты заслужил это, брат,

– Майкл Маккин.

"Лучше позвоните Солу": что известно о сериале

Юридическая драма с элементами черной комедии – спин-офф популярного сериала Винса Гиллигана "Во все тяжкие". В январе 2020 года студия Sony Pictures Television объявила о продлении сериала до шестого сезона, который, скорее всего, станет последним.

Что такое "Во все тяжкие"

Это популярный американский сериал, который состоит из 5 сезонов. В центре сюжета – история обычного американского учителя химии Уолтера Уайта, который узнает об онкоболезни. Чтобы обеспечить после смерти свою жену и детей, он соглашается на незаконную авантюру ученика Джесси Пинкмана, который создает собственный вид метамфетамина и получает потрясающий доход.

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Что известно о Бобе Оденкерке?